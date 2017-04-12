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Фотофакт: В Бресте первый белорусский космонавт появился под флагом РФ

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  • 12.04.2017, 22:53

На выставке в Бресте фотографии Петра Климука «украсили» российской символикой.

В брестском кинотеатре «Беларусь» открылась выставка ко Дню космонавтики. Портрет первого белорусского космонавта Петра Климука «украшает» триколор, передает «Белсат».

Рядом висит фотография — «Гордость и Слава России». Какое отношение это имеет к современной Беларуси и почему именно такие фотографии выбрали составители выставки, остается загадкой.

Петр Климук родился в 1942 году в деревне Комаровка, которая находится недалеко от Бреста. Именно он стал первым космонавтом из Беларуси, совершив свой космический полет в декабре 1973 года на борту корабля «Союз-13».


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