Фотофакт: В Бресте первый белорусский космонавт появился под флагом РФ 5 12.04.2017, 22:53

На выставке в Бресте фотографии Петра Климука «украсили» российской символикой.

В брестском кинотеатре «Беларусь» открылась выставка ко Дню космонавтики. Портрет первого белорусского космонавта Петра Климука «украшает» триколор, передает «Белсат».

Рядом висит фотография — «Гордость и Слава России». Какое отношение это имеет к современной Беларуси и почему именно такие фотографии выбрали составители выставки, остается загадкой.

Петр Климук родился в 1942 году в деревне Комаровка, которая находится недалеко от Бреста. Именно он стал первым космонавтом из Беларуси, совершив свой космический полет в декабре 1973 года на борту корабля «Союз-13».