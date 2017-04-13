Долгострой возле цирка в Минске продлили еще на три года 6 13.04.2017, 11:11

Фото: tut.by

Завершение строительства отеля в центре столицы отложено в очередной раз.

Строительство отеля с многофункциональным комплексом возле минского цирка планируется завершить до конца 2020 года. Соответствующий указ Лукашенко №110 от 10 апреля 2017 года опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В документе предусматривается, что в этот срок должно быть завершено и строительство инфраструктуры (в том числе инженерной и транспортной), которая обеспечивает функционирование комплекса.

Заказчик проекта получит определенные льготы по налогообложению и выплате кредитов.

Указ №110 вступает в силу после официального опубликования.

Долгострой в центре Минска ведет свою историю с 2010 года. Именно 11 мая 2010 года был подписан указ Лукашенко №243 «Об условиях строительства многофункционального комплекса в г. Минске». Отель возводился под чемпионат мира по хоккею 2014 года. Инвесторы получили различные льготы по налогам. Для строительства было снесено историческое здание первой минской электростанции.

Однако до хоккейного чемпионата мира отель так и не открылся. Тогдашний глава Мингорисполкома Николай Ладутько заявил, что сроки строительства сорвала река Свислочь, на берегу которой поставили отель. Мол, неожиданно обнаружились «сложные гидротехнические условия», которые нельзя было предвидеть на стадии планирования.

После этого сроки завершения строительства несколько раз переносились. Последний раз оно было перенесено на 2018 год. А в начале 2017 года появились сведения, будто достраивать отель будет российский «Сбербанк».