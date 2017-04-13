закрыть
13 апреля 2017, четверг, 16:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как сын Скорины ездил в Полоцк во время войны с Иваном Грозным

2
  • 13.04.2017, 11:52
  • 3,893

Появились новые факты из биографии сына белорусского первопечатника.

Документы об этой поездке, а также и многие другие еще могут храниться в архивах чешских городов Йиндржихов-Градце и Тршебоне, передает «Радые Свабода».

Такое мнение высказал историк Павел Котов, который накануне получил из архива Йиндржихова-Градца два ранее неизвестные документы о сыне Франциска Скорины - Симеоне Русе из Полоцке.

- В руки белорусских историков попали два документа, связанные с именем сына Франциска Скорины Симоном или Симеоном, который во второй половине XVI века работал при дворе чешского магната Адама из Градца садоводом и врачом. Ранее они не были известны белорусской науке. Что это за документы?

- Да, это два документа. Первый - это письмо Симеона Руса из Полоцкa Адаму из Градца, представителю чешского рода с Градца, магнату, который владел тогда Йиндржиховом-Градцем. В этом письме Симеон Скорина благодарит Адама за помощь, за то, что он дал ему два талера на то, чтобы Симеон мог съездить и поправить здоровье на курорт Добра Вода, где лечились минеральной водой. Это место известно и сегодня под тем же названием, и в магазинах продается питьевая и минеральная вода «Добра Вода». В своем письме Симеон пишет, что ему двух талеров не хватит, так как, чтобы поправить здоровье, ему там нужно пробыть дольше, и поэтому просит еще об денежной помощи. А второй документ - это короткая расписка в том, что Симеон получил от писаря по поручению самого пана Адама из Градца четыре талера.

Этот эпизод был нам известен из книги Франциска Теплого, который был архивариусом в Йиндржиховом-Градце и в 20- годы ХХ века издал историю этого города в четырех томах, написанную на основании архивных документов. Но сами документы белорусские ученые получили в свое распоряжение впервые.

В Йиндржиховом-Градце, как и в соседнем городе Тршебоне, архивы чешских магнатских родов сохранились полными и непрерывающимися от момента их создания, как раз во второй половине XVI века. И они очень богаты.

Книгу Теплого, после ее выхода, прочитал исследователь Скорины Флоровский и заметил, что если Теплы писал о разведении садов, он упомянул и о Симеоне Русе из Полоцка, который работал у Адама с Градца садоводам и которого тогда из-за плохого здоровья посылали на Воды.

Но Флоровский прочитал книгу Теплога не очень внимательно. Сегодня доцент философского факультета Карлова университета в Праге Илья Лемешкин обратил внимание на то, что Теплы несколько раз упоминает Симеона Руса из Полоцка в разных ситуациях и под разными датами начиная от 1563 и до 1593 года. Из этого понятно, что документов, где упоминается Симеон Скорина и которые видел Франтишек Теплы, было несколько.

Йиндржихув-Градец

Насколько я знаю, вы получили из архива 10 апреля этого года четыре документa. О каких еще документах идёт речь?

- Я получил два упомянутых исторических документа и две записки авторства самого Теплого, которые привели в порядок весь архив. Это, фактически архивные карточки. Он там сам карандашом написал, что речь идет о Симеоне Русе из Полоцка. Сотрудники архива, чтобы ответить на наш запрос, быстро пересмотрели то, что было известно от Теплого, и прислали. Понятно, что новые документы о сыне Скорины еще там есть и будут найдены. Как я уже говорил, архив очень хорошо сохранился, единственное, что он сейчас находится в состоянии инвентаризации. Надеюсь, что после описания и инвентаризации документы будут доступны даже через интернет.

- Это означает, что белорусскую науку еще ждут новые открытия о судьбе сына Франциска Скорины и, возможно, о нем самом. Кстати, в том сборнике документов и материалов о Скорине, что вышел в Минске в 1988 году, есть упоминание о Симеоне, которая датируется 1577 годом и где он называется врачом.

- Да, эти упоминания принадлежат перу Вацлава с Бржезан. Он был архивариусом рода Рожемберков, которые перевезли свой архив в начале XVII века в город Тршебень, который купили. До сих пор они владели городом Чески-Крумлов. Вацлав с Бржезан в начале XVII века был их архивариусом. Он написал «Жизнь рода Рожемберков в пяти томах». И там в одном месте под 1577 годом он пишет, что умер декан Чески-Крумловского костела, который пользовался услугами врача поляка Шымона по фамилии Рус из Полоцка. Вацлав с Бржезан мог писать это по документом, но мог и знать или слышать об этом, так как по времени это не так далеко от 1577 году.

- Ну а если попытаться проанализировать полученные вами документы, то какие выводы уже можно сделать? Сын Скорины просил деньги на лечение. Означает ли это, что он был небогатым человеком?

- Если внимательно почитать Теплого, и на это обратили внимание уже и другие исследователи, в том числе Илья Лемешкин, то понятно, что Скорина у Теплого упоминается как слуга при дворе Адама из Градца. Другой сын Скорины, который погиб при пожаре в 1541 году и о смерти которого упоминает Вацлав Гаек из Либачан, также был слугой знатного чешского сановника Яна из Пухова. Здесь мы видим, что их возможно устроил сам Скорина и у них была такая вот карьера.

Павел Котов

- Я думаю, что придворный магната может просить у хозяина деньги на лечение и не будучи очень бедным ... С другой стороны, из текста Теплого следует, что у Симеона Скорины была тяжелая конкуренция с садовниками-таборитами, как тогда в Чехии называли протестантов. Так что у него была не простая судьба, надо было за свое место бороться...

- Когда будут найдены другие документы, которые там есть, тогда мы будем более предметно судить о судьбе Симеона Скорины.

- А когда они будут найдены? Вы собираетесь там поработать?

- Да, собираюсь. Но все делается постепенно.

- Мне кажется, что Симеон не скучал. Вацлав с Бржезан называет его врачом, а врачей тогда было немного и услуги них были дорогие. Из этого следует и то, что Скорина смог дать сыну хорошее образование ... Но вернемся к информации Теплого. Вы сказали со ссылкой на доцента Лемешкина, что упоминаний о Симеоне Русом у Теплого было несколько.

- Да. Во-первых, Теплы в нескольких местах упоминает о Симеоне Русом, но есть в его книге и упоминания о нескольких Русых, которые там жили и ездили на восток. Вскоре должна выйти статья Ильи Лемешкина.

Значит, что Симеон был на юге Чехии был не единственным выходцем из Великого Княжества Литовского?

- Да, там есть упоминания о русинах, ездивших в Литву, например, к своему отцу или в связи с научной деятельностью. Лемешкин делает вывод, что Симеон Скорина мог ездить в Полоцк, когда в середине 1560-х годов он был захвачен русскими войсками Ивана Грозного, чтобы решить какие-то свои дела. В Чехии тогда были газетные сообщения о захвате Полоцка.

- А где будут опубликованы найденные документы?

- В настоящее время в Национальной Академии наук Беларуси готовится переиздание сборника документов и материалов о Скорине, там они будут размещены в оригинале и в переводе.

- А могли бы вы процитировать небольшой фрагмент одного из найденных документов?

- Да, вот, например, фрагмент просьбы уже старого Симеона Скорины к магнату о дополнительной денежной помощи для лечения на курорте:

«... Через эту свою причину снова к Вашей милости обращаюсь и смиренно прошу, чтобы вы мне старому слуге в старых годах и недостаточным здоровье свою милостиво помощь совершить рачили, поскольку я там несколько недель должен быть чтобы к пользе своего здоровья прийти ... »(перевод П.Котова)


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол