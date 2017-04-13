Как сын Скорины ездил в Полоцк во время войны с Иваном Грозным 2 13.04.2017, 11:52

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Появились новые факты из биографии сына белорусского первопечатника.

Документы об этой поездке, а также и многие другие еще могут храниться в архивах чешских городов Йиндржихов-Градце и Тршебоне, передает «Радые Свабода».

Такое мнение высказал историк Павел Котов, который накануне получил из архива Йиндржихова-Градца два ранее неизвестные документы о сыне Франциска Скорины - Симеоне Русе из Полоцке.

- В руки белорусских историков попали два документа, связанные с именем сына Франциска Скорины Симоном или Симеоном, который во второй половине XVI века работал при дворе чешского магната Адама из Градца садоводом и врачом. Ранее они не были известны белорусской науке. Что это за документы?

- Да, это два документа. Первый - это письмо Симеона Руса из Полоцкa Адаму из Градца, представителю чешского рода с Градца, магнату, который владел тогда Йиндржиховом-Градцем. В этом письме Симеон Скорина благодарит Адама за помощь, за то, что он дал ему два талера на то, чтобы Симеон мог съездить и поправить здоровье на курорт Добра Вода, где лечились минеральной водой. Это место известно и сегодня под тем же названием, и в магазинах продается питьевая и минеральная вода «Добра Вода». В своем письме Симеон пишет, что ему двух талеров не хватит, так как, чтобы поправить здоровье, ему там нужно пробыть дольше, и поэтому просит еще об денежной помощи. А второй документ - это короткая расписка в том, что Симеон получил от писаря по поручению самого пана Адама из Градца четыре талера.

Этот эпизод был нам известен из книги Франциска Теплого, который был архивариусом в Йиндржиховом-Градце и в 20- годы ХХ века издал историю этого города в четырех томах, написанную на основании архивных документов. Но сами документы белорусские ученые получили в свое распоряжение впервые.

В Йиндржиховом-Градце, как и в соседнем городе Тршебоне, архивы чешских магнатских родов сохранились полными и непрерывающимися от момента их создания, как раз во второй половине XVI века. И они очень богаты.

Книгу Теплого, после ее выхода, прочитал исследователь Скорины Флоровский и заметил, что если Теплы писал о разведении садов, он упомянул и о Симеоне Русе из Полоцка, который работал у Адама с Градца садоводам и которого тогда из-за плохого здоровья посылали на Воды.

Но Флоровский прочитал книгу Теплога не очень внимательно. Сегодня доцент философского факультета Карлова университета в Праге Илья Лемешкин обратил внимание на то, что Теплы несколько раз упоминает Симеона Руса из Полоцка в разных ситуациях и под разными датами начиная от 1563 и до 1593 года. Из этого понятно, что документов, где упоминается Симеон Скорина и которые видел Франтишек Теплы, было несколько.

Йиндржихув-Градец

Насколько я знаю, вы получили из архива 10 апреля этого года четыре документa. О каких еще документах идёт речь?

- Я получил два упомянутых исторических документа и две записки авторства самого Теплого, которые привели в порядок весь архив. Это, фактически архивные карточки. Он там сам карандашом написал, что речь идет о Симеоне Русе из Полоцка. Сотрудники архива, чтобы ответить на наш запрос, быстро пересмотрели то, что было известно от Теплого, и прислали. Понятно, что новые документы о сыне Скорины еще там есть и будут найдены. Как я уже говорил, архив очень хорошо сохранился, единственное, что он сейчас находится в состоянии инвентаризации. Надеюсь, что после описания и инвентаризации документы будут доступны даже через интернет.

- Это означает, что белорусскую науку еще ждут новые открытия о судьбе сына Франциска Скорины и, возможно, о нем самом. Кстати, в том сборнике документов и материалов о Скорине, что вышел в Минске в 1988 году, есть упоминание о Симеоне, которая датируется 1577 годом и где он называется врачом.

- Да, эти упоминания принадлежат перу Вацлава с Бржезан. Он был архивариусом рода Рожемберков, которые перевезли свой архив в начале XVII века в город Тршебень, который купили. До сих пор они владели городом Чески-Крумлов. Вацлав с Бржезан в начале XVII века был их архивариусом. Он написал «Жизнь рода Рожемберков в пяти томах». И там в одном месте под 1577 годом он пишет, что умер декан Чески-Крумловского костела, который пользовался услугами врача поляка Шымона по фамилии Рус из Полоцка. Вацлав с Бржезан мог писать это по документом, но мог и знать или слышать об этом, так как по времени это не так далеко от 1577 году.

- Ну а если попытаться проанализировать полученные вами документы, то какие выводы уже можно сделать? Сын Скорины просил деньги на лечение. Означает ли это, что он был небогатым человеком?

- Если внимательно почитать Теплого, и на это обратили внимание уже и другие исследователи, в том числе Илья Лемешкин, то понятно, что Скорина у Теплого упоминается как слуга при дворе Адама из Градца. Другой сын Скорины, который погиб при пожаре в 1541 году и о смерти которого упоминает Вацлав Гаек из Либачан, также был слугой знатного чешского сановника Яна из Пухова. Здесь мы видим, что их возможно устроил сам Скорина и у них была такая вот карьера.

Павел Котов

- Я думаю, что придворный магната может просить у хозяина деньги на лечение и не будучи очень бедным ... С другой стороны, из текста Теплого следует, что у Симеона Скорины была тяжелая конкуренция с садовниками-таборитами, как тогда в Чехии называли протестантов. Так что у него была не простая судьба, надо было за свое место бороться...

- Когда будут найдены другие документы, которые там есть, тогда мы будем более предметно судить о судьбе Симеона Скорины.

- А когда они будут найдены? Вы собираетесь там поработать?

- Да, собираюсь. Но все делается постепенно.

- Мне кажется, что Симеон не скучал. Вацлав с Бржезан называет его врачом, а врачей тогда было немного и услуги них были дорогие. Из этого следует и то, что Скорина смог дать сыну хорошее образование ... Но вернемся к информации Теплого. Вы сказали со ссылкой на доцента Лемешкина, что упоминаний о Симеоне Русом у Теплого было несколько.

- Да. Во-первых, Теплы в нескольких местах упоминает о Симеоне Русом, но есть в его книге и упоминания о нескольких Русых, которые там жили и ездили на восток. Вскоре должна выйти статья Ильи Лемешкина.

Значит, что Симеон был на юге Чехии был не единственным выходцем из Великого Княжества Литовского?

- Да, там есть упоминания о русинах, ездивших в Литву, например, к своему отцу или в связи с научной деятельностью. Лемешкин делает вывод, что Симеон Скорина мог ездить в Полоцк, когда в середине 1560-х годов он был захвачен русскими войсками Ивана Грозного, чтобы решить какие-то свои дела. В Чехии тогда были газетные сообщения о захвате Полоцка.

- А где будут опубликованы найденные документы?

- В настоящее время в Национальной Академии наук Беларуси готовится переиздание сборника документов и материалов о Скорине, там они будут размещены в оригинале и в переводе.

- А могли бы вы процитировать небольшой фрагмент одного из найденных документов?

- Да, вот, например, фрагмент просьбы уже старого Симеона Скорины к магнату о дополнительной денежной помощи для лечения на курорте:

«... Через эту свою причину снова к Вашей милости обращаюсь и смиренно прошу, чтобы вы мне старому слуге в старых годах и недостаточным здоровье свою милостиво помощь совершить рачили, поскольку я там несколько недель должен быть чтобы к пользе своего здоровья прийти ... »(перевод П.Котова)