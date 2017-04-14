Под Кобрином россиянин на фуре сбил пешехода 6 14.04.2017, 10:13

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ДТП со смертельным исходом произошло ночью на трассе М1.

Смертельный наезд произошел 14 апреля, в 00.05, вблизи деревни Борисово Кобринского района, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, 57-летний водитель фуры Iveco, гражданин РФ, ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении столицы. На 60-м километре дороги он совершил наезд на 42-летнюю жительницу деревни Борисово, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Известно, что она не была обозначена световозвращающими элементами.