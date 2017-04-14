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Россию отстранили от участия в «Евровидении-2017»

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  • 14.04.2017, 11:08
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Европейский вещательный союз вынес официальное решение.

Европейский вещательный союз (ЕВС) официально подтвердил, что Россия не примет участие в «Евровидении-2017». Соответствующее заявление размещено на сайте музыкального конкурса, сообщает РИА «Новости».

Представители организации подчеркнули, что «пытались найти решение, которое позволило бы России принять участие в мероприятии». Российской участнице Юлии Самойловой предложили выступить по видеомосту. Кроме того, члены оргкомитета предлагали заменить артиста.

«К сожалению, оба варианта были отвергнуты Первым каналом. Его руководство объявило, что не будет транслировать конкурс «Евровидение-2017». Это означает, что Россия не сможет участвовать в этом году. Мы действительно хотели, чтобы все 43 страны смогли выступить на конкурсе и сделали все возможное для этого», — сказано в заявлении.


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