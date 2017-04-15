Что будет с белорусским рублем на следующей неделе? 4 15.04.2017, 16:56

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Фото: tut.by

На следующей неделе возможны колебания курсов валют на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Прогноз в отношении курса доллара на прошедшей неделе не сбылся. Мы ожидали роста средневзвешенного курса доллара на БВФБ, а он снизился на 0,6% — до 1,8817 BYN/USD 14 апреля. Но к этому привело неожиданное событие, которое вряд ли можно было предвидеть: президент США Дональд Трамп в интервью Wall Street Journal выступил против сильного доллара. Дональд Трамп сказал, что доллар становится слишком сильным и это вредит экономике США, пишет экономист Владимир Тарасов на сайте belrynok.by.

Курс евро по отношению к доллару США на рынке форекс на прошедшей неделе снизился, как и ожидалось, в связи с чем средневзвешенный курс евро на БВФБ опустился в большей степени, чем курс доллара: на 0,8%, достигнув 14 апреля 1,9977 BYN/EUR.

А вот курс российского рубля вместо снижения, как ожидалось в связи с ухудшением отношений между Россией и США после удара американцев по Сирии, вырос: на 0,5% — до 3,3445 BYN/100 RUB.

Стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля на прошедшей неделе не выросла, а уменьшилась, хотя и не намного: на 0,1% (ожидался ее рост на 0-0,5%).

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Население продолжает активно продавать валюту. По данным Нацбанка, в марте физические лица продали на внутреннем валютном рынке иностранной валюты на 208 млн. USD больше, чем купили. В феврале данный параметр составлял 161 млн. USD. Так что в банковской системе сохраняется приток валюты от населения.

Правда, величина валютных депозитов населения в марте снизилась на 47,1 млн. USD (до 7.385,4 млн. USD), но депозиты юридических лиц приросли на 80,9 млн. USD – до 3.271,5 млн. USD.

В результате в банковской системе РБ сложился явный избыток валюты. А Нацбанк отвлекает ее в весьма умеренных объемах. На состоявшемся 13 апреля аукционе по размещению долларовых облигаций со сроком погашения, равным 1 году, он разместил облигации всего на 100 млн. USD при спросе в объеме 276,4 млн. USD. Средневзвешенная ставка размещения на аукционе составила 5,6089%

Избыток валюты будет сказываться, по-видимому, и на текущей неделе, в связи с чем можно ожидать снижения стоимости валютной корзины на 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

Интервью Дональда Трампа 12 апреля привело к снижению курса доллара против евро на рынке форекс. Он сказал, в частности, следующее: «На мой взгляд, доллар становится слишком сильным и отчасти, это моя вина, потому что люди уверены во мне. Но сейчас это наносит нам вред — и будет вредить нам в долгосрочной перспективе. У сильного доллара есть несколько очень хороших аспектов, однако, обычно самое лучшее здесь — то, что это хорошо звучит. При сильном долларе и девальвации валют другими странами очень и очень трудно конкурировать».

К тому же, Дональд Трамп заявил, что ему нравится политика низких процентных ставок, и добавил, что пока не принял решение о том, стоит ли менять Джанет Йеллен на посту главы ФРС. Более того, президент США заявил, что Китай не является валютным манипулятором.

Все это запутало участников рынка, поэтому, хотя доллар и ослабел против евро, но довольно умеренно. А затем на курс евро по отношению к доллару оказала давление политическая неопределенность, связанная с выборами во Франции, в результате чего курс евро растерял все приобретения.

На текущей неделе можно ожидать ослабления евро против доллара, если, конечно, французским политикам не удастся каким-то образом вывести из президентской гонки Марин Ле Пен, прихода к власти которой все опасаются. В противном случае возможен скачек курса евро. Но это событие маловероятное, поэтому будем ожидать небольшого снижения курса евро против доллара: на 0-0,5%.

При этом возможны резкие колебания курсов, вызванных новыми военными шагами США. К Северной Корее подплыли американские военные корабли, которые могут нанести по этой стране удар в том случае, если она продолжит испытания баллистических ракет.

Курс российского рубля по отношению к доллару

На прошедшей неделе первый заместитель председателя правления Банка России Ксения Юдаева на Форуме финансовой стабильности заявила, что «укрепление рубля, которое мы наблюдали в I квартале 2017 года, в первую очередь обусловлено притоком иностранной валюты по каналу внешней торговли, и в гораздо меньшей степени это было связано с другими факторами, включая и операции carry trade».

Она сообщила, что основные поступления иностранной валюты в I квартале были связаны с текущим счетом, который составил 22,8 млрд. USD. В то же время, она сообщила, что вырос и чистый вывоз капитала частным сектором в I квартале до 15,4 млрд. USD, что, по ее словам, стало «во многом зеркальным отражением этого притока». Таким образом, сама Ксения Юдаева отметила, что приток иностранной валюты от внешней торговли компенсировался ее оттоком, то есть не мог привести к укреплению рубля. Но противоречия в своих рассуждениях сама Ксения Юдаева не заметила.

Но российские эксперты на это обратили внимание. В частности, Вячеслав Смолянинов, главный стратег БКС отметил, что чистый отток капитала в I квартале почти сравнялся с оттоком за весь прошлый год, составлявшим 16,1 млрд. USD. Поэтому российское экспертное сообщество упрямо ждет, что курс доллара отправится к отметке 60 RUB/USD.

Ждут этого и некоторые чиновники. 13 апреля министр экономического развития РФ Максим Орешкин в очередной раз высказал мнение о возможном ослаблении российского рубля. На заседании правительства он заявил, что ужесточение денежно-кредитных условий в виде комбинации роста процентных ставок в реальном выражении и серьезного укрепления рубля может привести к замедлению темпов экономического роста уже в середине года. Он повтори свой прогноз курса, сделанный ранее: «В базовом сценарии мы ожидаем замедления инфляции в этом году до 3,8% с одновременным ослаблением курса рубль — доллар до 68 RUB/USD в случае снижения цен на нефть до 40 USD за баррель, и ослабления рубля до 62 RUB/USD при сохранении цен на нефть на текущем уровне».

Банк России всячески противится этому, и пока побеждает. Но мы будет ориентироваться мнения экспертов, так как текущее состояние курс рубля противоречит уже не только экономическому положению в России, но и политической ситуации. Спекулянты явно заигрались. Поэтому будем ожидать умеренного роста курса доллара на Московской бирже: на 0-0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Если сделанные предсказания в отношении динамики курсов валют сбудутся, то средневзвешенный курс доллара по отношению к белорусскому рублю на БВФБ на текущей неделе вырастет примерно на 0,5%.

Прогноз на понедельник, 17 апреля

Курс доллара США на Московской бирже во второй половине пятницы, 14 апреля, вырос примерно на 0,1% и составил на закрытии торгов 56,2075 RUB/USD.

На рынке форекс во второй половине торгового дня 14 апреля опустился примерно на 0,1% — до 1,061 USD/EUR.

Судя по этим изменениям, в понедельник, 17 апреля, на торгах на БВФБ средневзвешенный курс доллара сохранится примерно на текущем уровне. Но за выходные многое может измениться.