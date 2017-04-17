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За месяц разочарование россиян в Трампе выросло на 32%

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  • 17.04.2017, 14:24
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ДОНАЛЬД ТРАМП
ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Число россиян, положительно оценивающих президента США Дональда Трампа, снизилось с 38% до 13%.

Количество Россиян, которые негативно относятся к президенту США Дональду Трампу, за месяц существенно выросло. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет gordonua.com.

Доля тех, кто негативно относится к американскому лидеру, выросла с 7% до 39%. Число россиян, положительно оценивающих Трампа, в свою очередь, снизилось с 38% до 13%.

31% респондентов испытывают по отношению к главе Белого дома недоверие, 19% – разочарование, 29% – безразличие.

"По сравнению с мартом уважение, симпатию и надежду сегодня к нему испытывают существенно реже", – говорится в отчете.

Опрос проводился 11–12 апреля. В нем участвовали 1200 респондентов, которых опрашивали по телефону. Погрешность не превышает 3,5%.

Этот же опрос показал, что 12% россиян считают отношения между США и РФ враждебными, 30% допускают возможность вооруженного столкновения между странами.

Напомним, конфронтация между Вашингтоном и Москвой вышла на новый виток после применения в Сирии химического оружия, которое в Белом доме приписывают войскам сирийского режима президента Башара Асада, пользующегося поддержкой Кремля.


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