Тарифы на ЖКУ минчанам устанавливают «от балды» 13 17.04.2017, 21:38

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Фото: ТАСС

Жителю столицы выставили жировку на 109 рублей вместо 50.

Тщательным изучением жировки едва ли занимается каждый горожанин. Срабатывает принцип: оплатил и забыл. Но минчанин Андрей внезапно увидел в платежке сумму почти в два раза бóльшую, нежели обычно. Стал разбираться, но, так и не распутав сложный коммунальный клубок, обратился в Onliner.by. «Столкнулся с ситуацией, попытки разобраться в которой ни к чему не привели. Возможно, с подобным сталкивались многие или, наоборот, не обращали внимания на эти детали, в которых, как известно, и кроется дьявол…» — интригует мужчина.

Итак, получив недавно очередное извещение (за февраль 2017 года) о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и бегло пробежав его взглядом (зная приблизительный расход по воде и помня размер оплаты за предыдущие месяцы), был неприятно удивлен итоговой суммой — 109 рублей и 3 копейки. Обычно плата, несмотря на постоянные повышения тарифов, колебалась в пределах 40—50 рублей.

На обороте извещения обнаружил еще более странные цифры: расход холодной и горячей воды по показаниям приборов индивидуального учета — 21 и 25 кубических метров соответственно. Это притом что обычно расход составлял (на протяжении последних 5 лет) 10 и 11 кубометров в месяц (приблизительно). Залез в дебри извещений за прошлые месяцы и заметил странную ситуацию: в извещении за январь в графе «Расход горячей и холодной воды» стоит по нулю. Хотя тут же присутствуют показания приборов индивидуального учета расхода воды — 61 и 52. Отмечу, что последние года три все показания обычно подавал через интернет, точно так же оплачивал и саму жировку.

Один нюанс: в декабре 2016 года, а именно 8-го числа, у нас меняли счетчики воды, и, согласно указанию мастера, новые данные были лично отвезены в расчетно-справочный центр до 24 декабря — отдали бумажку с показаниями, которую оставлял мастер. Специалисты РСЦ данные переписали. Так вот почему-то именно эти цифры и стояли в извещении, но уже за январь 2017-го. А под ними уже в графе «Расход воды» красовались те самые нули. «Коммуналка» в тот месяц вышла дешевле — около 30 рублей вместо привычных 50. Подумал, что произошел очередной перерасчет, и вникать в ситуацию не стал: меньше — не больше.

А вот последний «расчетник» неприятно удивил: сумма неожиданно выросла в два раза. Попытки выяснить ситуацию по телефону (почему не учтенные в январе кубометры были приплюсованы к февральским и посчитаны по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат) ни к чему не привели.

— А как Вы вносили данные? — поинтересовалась оператор.

— Через интернет-банкинг и по телефону.

— Ну так что же вы хотели? У нас в таких случаях пишутся нули, вы не один такой, — на этом связь прервалась.

Состоялся диалог и с другой сотрудницей. В результате после повторного моего описания ситуации с указаниями возможных мест, где могла закрасться ошибка, мне предложили некую «корректировку», которая составила 6 рублей 42 копейки. Возникают вполне резонные вопросы: есть ли вина конкретных людей в данной ситуации и почему я должен расплачиваться за чужую ошибку. То есть по цифрам все выходит правильно: показания счетчиков сошлись, а вот по деньгам — нет: из кубометров, которые утекли за два месяца, только небольшая часть была посчитана по льготным тарифам.

Я не отрицаю, что мне разбираться надо было еще тогда, когда жировка вдруг резко подешевела. Но мы все умные задним числом. Сейчас-то что делать?

В расчетно-справочном центре, который Андрей и подозревает в «авторстве» ошибки, пояснили:

— Мы изучили ситуацию. После замены счетчиков данные по воде были предоставлены, это нашло свое отражение в платежке. В декабре мы вышли на конечные показания 660 и 461 куб (смотрите акт). В декабрьской жировке общий расход был 7 кубов. В январе мы «открываем» новые счетчики (данные 61 и 52) и ждем показаний за январь, чтобы отразить, сколько было израсходовано. Однако в январе жильцы этой квартиры показания не подали. Из-за того, что данных не было, а счетчики новые, в следующий раз в жировке были отражены показания за два месяца сразу. К слову, в феврале через ЕРИП данные уже прошли.

Мы стараемся всегда идти навстречу жильцам, поэтому сделали перерасчет — минус 6 рублей 42 копейки. С чем связана неподача данных по воде — сложно предположить. Возможно, человек подумал, что из-за замены счетчиков данные автоматически будут считаться за следующий месяц, но они пошли в декабре (смотрите акт). Или накладка произошла из-за того, что сайт komplat.by уже не работал и, возможно, ЕРИП еще не принимал. Повторюсь, актуальные данные появились только в феврале.