МВД Беларуси средь бела дня обокрали на $260 тысяч 42 18.04.2017, 12:58

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Дерзкая и позорная для белорусских правоохранителей кража произошла в Минске.

Средь бела дня из сейфа главных «борцов с организованной преступностью и коррупцией» похитили свыше 260 тыс. долларов США!

Преступление было совершено утром 8 января, но о нем стало известно лишь сейчас, благодаря опубликованному в Едином государственном реестре судебных решений Украины постановлению Шевченковского районного суда Киева.

Согласно этому документу, следователь следственного управление Главного управления Национальной полиции в городе Киеве обратился в суд с ходатайством о рассмотрении поручения об оказании правовой помощи компетентным органам Республики Беларусь по уголовному делу №17128000037, возбужденного в отношении гражданина N, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205 УК РБ (Кража в особо крупном размере, от 3 до 12 лет с конфискацией имущества).

В ходатайстве речь шла о «временном доступе к информации с возможностью изъять их копии в бумажном и цифровом виде», которая находится у операторов мобильной связи «Киевстар», «МТС Украина» и «Лайфселл».

Обычное дело, чтобы отследить контакты находящегося в бегах предполагаемого преступника. Необычными оказались обстоятельства этого дела, фабула которого была представлена украинскому суду.

Итак, гражданин N «8 января 2017 года около 9 часов утра действуя умышленно, из корыстных побуждений, из сейфа в кабинете № 107 административного здания по адресу: город Минск, улица Революционная, дом 3, тайно похитил денежные средства в размере 269 150 долларов США, что по курсу Национального банка Республики Беларусь составило свыше 525 865 белорусских рублей, соответствует не менее 22 863,7 базовой величины и образует особо крупный размер».

По адресу ул. Революционная, 3, кабинет №107 и сейф, из которого были похищены более четверти миллиона долларов, располагается Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОПиК). Других организаций в этом здании нет.

Похищенные деньги могли быть вещдоками по одному из коррупционных дел либо они представляли собой так называемые денежные средства, выделяемые на нужды сыщиков для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Можно предположить, что вор пошел на дерзкое дело не спонтанно, а тщательно продумав свои действия и отход. Установлено, что 8 января около 13.00 он пересек границу и оказался на территории Украины. Там N встретился с женщиной (ее личность установлена), предварительно с ней созвонившись. Также беглец общался по телефону с неизвестным мужчиной.

9 января около 6 часов утра ныне разыскиваемый покинул Украину и въехал в Румынию. Где его следы и затерялись.

При любом раскладе, если говорить о похитителе, то это человек не случайный, не с улицы. Войти и выйти из здания ГУБОПиК, которое снаружи и изнутри увешано видеокамерами, а на входе дежурная часть, турникет и охрана, да еще в выходной день, мог только свой, пишет сайт belaruspartisan.org.

Поэтому неудивительно, что об этой краже из сейфа МВД официально не сообщалось. Такого позора белорусская милиция еще не знала.

Украинский суд ходатайство следователя об оказании правовой помощи компетентным органам Республики Беларусь удовлетворил.