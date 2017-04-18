Виктор Рубцов будет отстаивать свои права в Комитете ООН 2 18.04.2017, 13:51

Виктор Рубцов

Гомельский активист не нашел правды в белорусских судах.

Виктор Рубцов обратился с жалобой в Комитете ООН по правам человека. Он утверждает, что арестовав его на 14 суток за участие в «Марше нетунеядцев» в Гомеле, белорусские власти нарушили его права на справедливое судебное разбирательство, выражение мнения и мирное собрание, гарантированные статьями 14, 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, пишет gomelspring.org.

Он заявил, что суд должным образом заранее не известил его о явке в суд, СМС-сообщение о предстоящем судебном заседании суд направил за несколько часов до его проведения.

«Я физически мог присутствовать в суде, тем не менее, суд вынес заочное, без моего участия постановление о моем аресте. Суд лишил меня права на достаточное время для подготовки защиты, а также право на защиту, что раскрывает нарушение права на справедливый суд», - написал в КПЧ ООН активист.

«Преследуя меня за участие в мирном собрании и высказывания мнения, суд не смог продемонстрировать, для достижения какой цели он ограничивает мои права. Судья точно знает, что любое ограничение прав граждан должна быть не только предусмотрено законом, но и должно соответствовать строгим критериям необходимости и соразмерности», - заявил на международном уровне Виктор Рубцов.

Правозащитник Леонид Судаленко, который помог подготовить жалобу в Комитет ООН считает, что белорусские власти арестом активиста засвидетельствовали свое отношение к правам человека - справедливый суд, участие в мирном собрании и как следствие свобода выражения мнения.

Он добавил, что это первая жалоба в КПЧ ООН по событиям, связанным с акциями протестов. Всего за участие в так называемых «Маршах нетунеядцев» в регионе репрессиям подверглись 27 человек. По каждому факту будут поданы жалобы в Комитет ООН, так как активисты не верят в белорусское правосудие.