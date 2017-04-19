Мотовелозавод хотят перенести в «Великий камень» 19.04.2017, 13:21

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Минские власти надеются, что это поможет заводу выпутаться из «долговых сетей».

Столичные власти задумались о переносе «Мотовелозавода» в китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал глава районной администрации Ленинского района Петр Шостак.

«Просматривается будущее велозавода. Перенос производства в китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» поможет решить многие вопросы и, самое главное, сохранить отечественный бренд», — рассказал он.

Глава районной администрации также сообщил, что «есть подвижки к лучшему» на станкостроительном заводе (МЗОР).

Председатель администрации Ленинского района также считает, что есть «один нюанс, который объединяет многие наши предприятия».

«Это прошлые задолженности по энергоносителям и плохие кредитные истории. Мы работаем над этими вопросами и будем помогать субъектам хозяйствования выпутываться из долговых сетей», — заявил он.