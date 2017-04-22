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Получить паспорт в короткий срок станет дороже

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  • 22.04.2017, 19:27
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С 26 апреля изменяются сроки выполнения и размер оплаты некоторых процедур подразделений по гражданству и миграции.

Так, с 0,5 до 1 базовой величины (на данный момент базовая величина составляет 23 рубля. — Прим.) вырастет размер дополнительной платы за выдачу и обмен в ускоренном порядке (за 15 дней со дня подачи заявления) белорусского паспорта или вида на жительство иностранного гражданина и лица без гражданства, пишет tut.by со ссылкой на МВД.

Кроме того, подразделения по гражданству и миграции, расположенные в Минске и областных центрах, за дополнительную плату в 2 базовые величины теперь будут выдавать и обменивать паспорта или виды на жительство в срочном порядке — за 7 дней со дня подачи заявления. Воспользоваться этой услугой смогут только граждане, зарегистрированные по месту жительства в столице, а также областных центрах и Минском, Брестском, Витебском, Гомельском, Гродненском и Могилевском районах. В остальных регионах Беларуси минимальный срок выдачи и обмена удостоверяющих личность документов останется прежним — 15 дней.

Чтобы рассчитать окончательную стоимость каждой из указанных административных процедур, необходимо к размеру обязательной к уплате государственной пошлины (1 базовой величины) прибавить сумму дополнительной платы.

Еще одно нововведение касается выдачи выездных, выездных-въездных виз и приглашений в Беларусь иностранным гражданам и лицам без гражданства. Во всех подразделениях по гражданству и миграции республики вводится срочный порядок осуществления этих процедур. За дополнительную плату в 3 базовые величины выездную, выездную-въездную визы или приглашение оформят за 1 день со дня подачи заявления.


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