Минчанин: Власти сами загнали страну в угол, а теперь люди должны бесплатно на них работать 3 22.04.2017, 22:19

Белорусы без энтузиазма приняли участие в субботнике, прошедшем в стране сегодня.

Граждан настойчиво просили принять участие в этом «важном для страны и их самих» социальном и общественно-политическом мероприятии. Призывы выйти на субботник больше недели звучали по громкой связи в метро и наземном транспорте белорусской столицы. А природа будто бы противилась очередному воплощению еще советской традиции, пишет «Немецкая волна».

Без особого энтузиазма

«Пример» для своих соотечественников подавал белорусский правитель. Официальные СМИ писали и показывали, как Лукашенко укладывал бетон на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске. В закрытом помещении, под крышей. Иначе было бы трудно, поскольку в субботу в столице погода менялась каждые 20 минут. Солнечные просветы сменяли быстро налетавшие тучи, несущие ливень, мокрый снег и град, сопровождавшиеся шквалистым ветром. Синоптики еще за день до этого объявили штормовое предупреждение. Возможно, именно поэтому на улицах не было видно традиционных для такого рода мероприятий людей с граблями, лопатами, метелками и иным инвентарем, характерным для субботников в минувшем тысячелетии, но сохранившемся в современной Беларуси и поныне.

Некоторые граждане просто с издевкой отвечали на вопрос, примут ли они участие в субботнике, когда Лукашенко «работает, засучив рукава». Молодая пара, выходящая из метро, сказала, что это не их дело, а к инициативам властей они относятся с определенной долей пессимизма. «Нам что, делать больше нечего? Власти сами загнали страну в угол своей политикой, а теперь люди должны бесплатно на них работать», - возмутился парень лет 25, представившись программистом. «Я уже свое отсубботничал, хватит, пусть молодежь напрягается. А вообще все это профанация добровольного труда на благо Отчизны», - сказал мужчина лет около 70.

Не добровольно, но принудительно

Лица рабочих и работниц Минского тракторного завода, направляющихся в субботу в свои цеха, не выражали особого трудового энтузиазма. Особенно учитывая, что в Беларуси наступили «большие выходные», вызванные тем, что в ближайший вторник отмечается Радуница. Люди 22 апреля не смогли уехать к родным в регионы или посвятить этот день поездкам на кладбище и другим семейным делам.

Один из рабочих сказал, что не видит смысла в таких субботниках, потому что они не приносят пользы самим трудящимся: «Это только начальству нужно выслужиться».

Журналистам стало известно, что на некоторых предприятиях работникам предлагали «добровольно» перечислить деньги на счет субботника. Причем, суммы в зависимости от производства или учреждения варьируются - от двух рублей (1 евро) до 30 рублей (15 евро). Но были и случаи, когда после перевода денег людей все равно заставляли участвовать в «субботнике», который, кстати, в некоторых организациях и учреждениях не обязательно проходил 22 апреля, а раньше. Если люди не выражали желания самостоятельно перечислять деньги, то им пообещали, что их просто вычтут из зарплаты. Кстати, «обязаловки» по выплатам в счет субботника не обошли и многих военных, а также сотрудников исправительных учреждений. Вот такое «добровольное» трудовое волеизъявление в пользу Родины, невзирая на лица.