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Американский авианосец развернулся в сторону КНДР

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  • 23.04.2017, 9:38
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Авиационная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Карл Уинсон» до конца апреля прибудет в Японское море.

Об этом заявил в субботу вице-президент США Майк Пенс, сообщает Би-би-си.

Пенс сделал это заявление на пресс-конференции в Австралии, куда приехал в рамках своего азиатского турне. Ядерная и ракетная программы КНДР стали одной из главных тем на переговорах Пенса с лидерами стран этого региона.

По словам вице-президент США, мирная денуклиаризация Корейского полуострова все еще возможна, поскольку Вашингтон налаживает отношения с Пекином.

12 апреля 2017 года сообщалось, что военное руководство США направило ударную группу американского флота, чтобы предотвратить проведение режимом КНДР шестого испытания ядерной бомбы. В состав флотилии вошли авианосец Карл Уинсон, два эсминца и крейсер с управляемыми ракетами, способными перехватывать баллистические ракеты.

19 апреля оказалось, что эти корабли были далеко от указанного места, причем шли в противоположном направлении.


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