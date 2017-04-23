Перед отъездом на «Евровидение» группа NaviBand дала концерт в Минске

Перед отъездом на «Евровидение» группа NaviBand дала концерт в Минске2
- 23.04.2017, 11:10
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22 апреля во Дворце профсоюзов в Минске прошел сольный акустический концерт группы NaviBand.
Это выступление стало своеобразными проводами музыкантов в Киев. Там NaviBand представит Беларусь на конкурсе песни "Евровидение", передает Еврорадио.
Первая репетиция музыкантов в Украине состоится уже 3 мая.
NaviBand представит Беларусь песней "Гісторыя майго жыцця". На сцену конкурса белорусы выйдут во втором полуфинале 11 мая.