Перед отъездом на «Евровидение» группа NaviBand дала концерт в Минске 2 23.04.2017, 11:10

2,430

Фото: euroradio.fm

22 апреля во Дворце профсоюзов в Минске прошел сольный акустический концерт группы NaviBand.

Это выступление стало своеобразными проводами музыкантов в Киев. Там NaviBand представит Беларусь на конкурсе песни "Евровидение", передает Еврорадио.

Первая репетиция музыкантов в Украине состоится уже 3 мая.

NaviBand представит Беларусь песней "Гісторыя майго жыцця". На сцену конкурса белорусы выйдут во втором полуфинале 11 мая.