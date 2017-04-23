Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах 23.04.2017, 16:26

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В стране открыто свыше 65 тысяч избирательных участков.

Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали за нового лидера страны. Они избрали для голосования места, где каждый из них пользуется наибольшей популярностью, передает ТАСС.

В споре за Елисейский дворец участвуют 11 претендентов на высший политический пост в стране. Согласно конституции Франции, по итогам первого тура выборов должны определиться двое кандидатов, набравших наибольшее число голосов. Заключительный тур выборов запланирован на 7 мая.

Места голосования

Кандидат партии «Республиканцы» Франсуа Фийон проголосовал в мэрии VII столичного округа. Правоцентристский политик, возглавлявший в 2007-2012 годах правительство Франции, представляет в настоящее время парижан в нижней палате французского парламента - Национальном собрании.

Как все другие жители округа, бывший премьер-министр выстоял очередь к членам избирательной комиссии, чтобы предъявить свою карточку избирателя. Его супруга Пенелопа проголосовала ранее в этот же день в регионе Луары в городе Солем, избиратели которого выбрали ее в 2014 году в состав городского муниципалитета.

Основатель движения «На марше» Эмманюэль Макрон, один из фаворитов президентского предвыборного марафона, выбрал для голосования городок Ле-Туке, морской курорт на севере Франции в департаменте Нор-Па-де-Кале. Примечательно, что избирательный участок оборудован именно в том самом салоне для новобрачных, где 10 лет назад, в октябре 2007, политик вступил в брак со своей школьной учительницей Брижит Троньё. Проголосовав, Макрон направился в Париж.

В департаменте Нор-Па-де-Кале проголосовала и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Она опустила бюллетень в промышленном городе Энен-Бомон, жители которого избирали ее в муниципалитет в минувшем десятилетии. Ле Пен стала единственной среди кандидатов, кто не планирует вечером возвращаться в Париж. Она намерена вместе со своими избирателями дождаться оглашения результатов в этом городе.

Кандидат левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон также избрал для голосования столицу. Он пришел на избирательный участок в десятом округе Парижа, где постоянно проживает, в сопровождении десятков журналистов.

Действующий президент республики Франсуа Олланд избрал для голосования провинциальный город, с которым связана значительная часть его политической карьеры. Олланд был депутатом Национального собрания (парламента) от Тюля и более 10 лет возглавлял сам город в качестве мэра.

Кандидаты «второго эшелона»

Первым кандидатом, проголосовавшим на выборах, был председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, который явился на участок коммуне Йерре неподалеку от Парижа спустя час после его открытия.

Кандидаты «второго эшелона»

Первым кандидатом, проголосовавшим на выборах, был председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, который явился на участок коммуне Йерре неподалеку от Парижа спустя час после его открытия.

Кандидат от правящей Соцпартии Бенуа Амон решил исполнитель свой республиканский долг в Траппе в департаменте Ивелин в 30 км от столицы. Этот город, в муниципалитете которого Амон был избран несколько лет назад, минувшей осенью стал темой публикаций в прессе в связи с тенденциями к радикализации среди мусульманской части его населения. Политик, однако, заявлял, что «утверждения не подкреплены фактами».

Представитель французских коммунистов Натали Арто проголосовала в коммуне Пантен (департамент Сена-Сен-Дени), депутат Жан Лассаль - на избирательном участке недалеко от городка Лурд (Верхние Пиренеи), а кандидат от Новой антикапиталистической партии Филипп Путу - в Бордо. Основатель партии «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад свой бюллетень опустил в урну для голосования в 20-м округе Парижа.

Выборы во Франции

Франция в 11-й раз в истории проводит президентские выборы. В стране проходит первый тур выборов. В нем могут принять участие более 45 млн французов. На территории страны открыто свыше 65 тыс. избирательных участков.

К первому туру президентских выборов Франция подошла в обстановке беспрецедентно высокого уровня террористической угрозы. Голосование в этом году проходит в условиях режима чрезвычайного положения, которое действует в стране после парижских терактов 2015 года. Как сообщил ранее премьер-министр Франции Бернар Казнёв, с целью обеспечения безопасности на период выборов выделено более 50 тыс. полицейских и жандармов, также действуют 7 тыс. военных в рамках операции по патрулированию «Сантинель». В Париже на обеспечение безопасности выделено 12 тыс. полицейских и военных.