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Студентов из Гродно заставили стоя слушать послание Лукашенко

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  • 24.04.2017, 17:33
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Учащихся обязали прослушать спич диктатора в рамках академических занятий.

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы были собраны студенты и преподаватели этого учреждения, которые слушали ежегодное «послание Лукашенко к белорусскому народу», передает «Радые Рацыя».

Преподаватели и студенты были собраны в холле 2 этажа главного корпуса университета имени Янки Купалы, который находится по улице Э. Ожешко-22. Об этом сообщается на официальном сайте купаловского университета.

По всей вероятности студенты были обязаны слушать трансляцию во время академических занятий.


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