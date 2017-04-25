Брестские коммунальщики экономили на отоплении в доме престарелых 1 25.04.2017, 15:25

Нарушения температурного режима были выявлены еще в пяти районах.

Этот факт скрылся во время прокурорской проверки: ЖКХ незаконно ограничивала подачу в учреждение горячей воды с 20.00 до 24.00 и тем самым нарушала социальные стандарты, пишет БелТА.

Проверки также выявили нарушения температурного режима в отдельных учреждениях образования Кобринского, Брестского, Ивацевичского, Ганцевичского и Ляховичского районов.