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Брестские коммунальщики экономили на отоплении в доме престарелых

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  • 25.04.2017, 15:25

Нарушения температурного режима были выявлены еще в пяти районах.

Этот факт скрылся во время прокурорской проверки: ЖКХ незаконно ограничивала подачу в учреждение горячей воды с 20.00 до 24.00 и тем самым нарушала социальные стандарты, пишет БелТА.

Проверки также выявили нарушения температурного режима в отдельных учреждениях образования Кобринского, Брестского, Ивацевичского, Ганцевичского и Ляховичского районов.


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