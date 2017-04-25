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Назначен новый пресс-секретарь Госдепа США

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  • 25.04.2017, 16:37
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Хизер Науерт
Фото: AFP

Хизер Науерт 15 лет работала ведущей и корреспондентом.

Государственный департамент объявил, что новым пресс-секретарем будет Хизер Науерт - бывшая телеведущая канала Фокс и сторонница Дональда Трампа, передает «Радио Свобода».

Науэр 15 лет работала ведущей и корреспондентом, освещающим как иностранные, так и внутренние новости и события, в том числе террористические акты 11 сентября, войну в Ираке и геноцид в Дарфуре. «Опыт Хизер и длительный интерес к международным делам будут бесценными, поскольку она передаст приоритеты внешней политики администрации американскому народу и миру», - говорится в заявлении Госдепартамента.

До прихода в Государственный департамент Науэрт была нью-йоркским корреспондентом канала Fox News Channel. В популярном утреннем телешоу «Fox and Friends» она отвечала за публикацию новостей. Кроме того, она регулярно выступала в программах Fox News и вносила свой вклад в каждую новостную платформу, включая радио, спутниковое радио и интернет, говорится в сообщении.

Науерт начала работать в Fox после окончания Высшей школы журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке.


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