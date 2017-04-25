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В Бресте почтили память отряда генерала Булак-Балаховича

  • 25.04.2017, 22:52
Станислав Булак-Балахович
Фото с сайта inbelhist.org

Брест и Брестская крепость - это место, где была первая реальная попытка создания настоящей белорусской армии.

Историк Игорь Барановский говорит, что отряд генерала Станислава Булак-Балаховича некоторое время дислоцировался в Брестской крепости, передает «Белсат».

«В свое время Олег Латышонок озвучил тезис, что Брест, Брестская крепость — это место, где была первая реальная попытка создания настоящей белорусской армии. Сюда пришел Особый отряд БНР под руководством генерала Станислава Булак-Балаховича, в Брестской крепости эти отряды прошли переформирование. Правда после передислокации в Брест, отряд уже подчинялся польскому командованию», — говорит Игорь Барановский.

Евгений Скробутан

Отметим, что в отряде Балаховича вместе воевали белорусы, поляки, украинцы, россияне. Сейчас на кладбище установлены мемориальные знаки на белорусском и польском языках, но это кладбище нуждается в том, чтоб на него обратили внимание, так как историей похороненных здесь людей никто всерьез не занимался.

«Балахович для нас — символ борьбы с большевизмом. К сожалению, официальная белорусская история не популяризирует таких героев, а как раз они бы сегодня стали хорошим фундаментом для воспитания современного поколения, и на примере Костюшко, Калиновского, Балаховича Беларусь могла бы воспитать настоящих патриотов Отечества. Только используя опыт предков можно построить настоящее, сильное белорусское государство!» — рассказал один из организаторов акции Евгений Скробутан.


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