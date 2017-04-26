Геннадий Федынич: Белорусы не простят тем, кто их обокрал 7 26.04.2017, 8:36

Власти не заметили, насколько изменился народ.

Об этом Charter97.org заявил лидер Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

- В Беларуси еще не остыло возмущение декретом о «тунеядцах», а в «послании народу и парламенту» диктатор долго и пространно говорил о возвращении советских мер борьбы с неработающими. Как вы это прокомментируете?

- Сказать по правде, я не знаю, что он там себе надумал. Но сейчас люди в Беларуси совсем не те, что были в советское время.

Я сегодня услышал одну хорошую фразу от женщины, которая вышла из магазина. Она сказала: «Такое ощущение, что меня обокрали».

Такое настроение сейчас не только у этой женщины, а у подавляющего большинства белорусов. Люди видят, что государство им ничего не дает, а только отбирает.

Если Лукашенко решил сделать что-то вроде «трудовых лагерей» для безработных – то у него этого не получится. Народ не «проглотил» декрета №3 – и тем более не позволит над собой новых экспериментов.

Недовольство декретом №3 в обществе осталось и осталось на очень высоком уровне. Если Лукашенко думает, что «утихомирил» кого-то разгонами мирных акций на День Воли – нет, он очень ошибается. У рассерженных людей сегодня очень много вопросов к власти и лично к Лукашенко. Это не только декрет №3. Это и так называемая «пенсионная реформа», и дорожный сбор, и постоянный рост стоимости услуг ЖКХ (с которыми так и не разобрались на сегодня), и огромное множество острых социальных проблем.

Белорусский народ стал сегодня совершенно иным, чем даже пару лет назад. И акции протеста будут готовиться и продолжаться с новой силой. Выжить на такие мизерные зарплаты, как сегодня, стало просто невозможно.

Делать из людей, которые хотят работать и зарабатывать, «тунеядцев» да еще и угрожать им «трудовыми лагерями» - это, простите, уже перебор. Это недопустимо для любого государства, в том числе и для Беларуси.

Единственный выход для власти из этой ситуации – это найти в себе смелость, садиться за круглый стол и думать, каким образом сделать жизнь в Беларуси комфортной для ее граждан и гостей. Безусловно, это произойдет уже без Лукашенко.

- Как профсоюзный лидер вы часто бываете в других странах, где требуется защищать права рабочих. Как бы вы сравнили ситуацию в Беларуси и Венесуэле, где масштабный экономический кризис привел к массовым народным протестам?

- К счастью, в Венесуэле я не был. Ситуация там намного жестче: людям банально не хватает самой необходимой еды и питья. Власти довели народ там до такой степени отчаяния, что никто уже ни у кого не спрашивает, а просто нападает на продовольственные магазины.

Не хотелось бы, чтобы и в Беларуси до этого дошло. Но если уж делать сравнения, то одно бросается в глаза: и здесь, и там нет никакой демократии. В Венесуэле диктатура, и в Беларуси диктатура. И нигде народ не будет терпеть диктаторские режимы.

В Венесуэле власти довели народ до крайности, и в Беларуси государство людей обмануло. Народ это знает и видит, и не намерен прощать тем, кто его обманул.