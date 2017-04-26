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Режиссер Андрей Курейчик объявил о помолвке

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  • 26.04.2017, 8:35

Предложение избраннице было сделално в Риме в Сикстинской капелле.

Для Андрея и его избранницы Веры – это третий брак. Пара верит, что их союз создается навсегда. На двоих у жениха и невесты – четверо детей. Останавливаться на достигнутом влюбленные не собираются.

Невеста Андрея Курейчика не менее известна в своей профессиональной среде, чем ее жених. Вера Кушнерова – бизнес-консультант, партнер консультационной компании «Ключевые решения». Казалось бы, люди из разных миров не могли встретиться. Если бы бизнес-леди не писала стихи и не оказалась случайно на литературной тусовке.

Дети Андрея и Веры дружат и часто проводят время вместе

– Мы сразу почувствовали близость и тепло, – рассказала «Салідарнасці» Вера. – У нас тысячи тем, сутки разговоров и огромное уважение друг другу. Андрей привнес в мою жизнь заботу, внимательность, диалог. А еще он большой романтик и ценитель красоты. Он чувствует ее во всем. С ним я вижу красоту вокруг.

Андрей Курейчик уверен: им с Верой суждено было встретиться и влюбиться.

– Для меня все произошло естественно, – говорит он. – У Веры масса достоинств. Каждое из них достойно восхищения. Но любишь не за что-то, а потому что просто любишь родного, близкого тебе человека.

Предложение Вере Андрей Курейчик сделал в Риме в Сикстинской капелле.

– Это была удивительная поездка, – вспоминает Вера. – Андрей меня часто удивляет. Он способен на большие прекрасные поступки и сам кайфует от них и от впечатления, которое ими производит.

В интервью «Салідарнасці» Андрей Курейчик рассказал, почему решил жениться:

– Для меня семья всегда была важна как партнерство, как творческая среда, как зона любви и нежности. Оказавшись один, я понял, что не смогу долго без этих важнейших для меня элементов жизни.

И после двух завершенных браков известный драматург не верит, что семейные отношения могут разрушить любовь:

– Любовь разрушается, когда люди перестают ее беречь. А в браке они или просто встречаются – это не так важно.


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