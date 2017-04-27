Население Беларуси продолжает сокращаться 18 27.04.2017, 18:12

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Фото: PAP

За три месяца население Беларуси уменьшилось на шесть тысяч человек.

За три первых месяца 2017 года население Беларуси уменьшилось на 6 тысяч человек.

В стране на 1 апреля насчитывалось 9 498,6 тыс. человек, сообщает Национальный статистический комитет. Столько белорусов было в начале прошлого года.

За 2016-й жителей нашей страны стало больше на 7 тысяч человек. На 1 января 2017 года в Беларуси проживало 9 миллионов 504 тысячи 700 человек. Однако тенденция к увеличению населения в этом году прекратилась.