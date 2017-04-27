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СМИ: 15 человек пропали без вести при крушении разведывательного корабля РФ

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  • 27.04.2017, 18:46
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45 членов экипажа российского корабля, по предварительным данным, были спасены Береговой охраной Турции.

15 человек, находившихся на борту корабля Черноморского флота «Лиман», столкнувшегося с грузовым судном около пролива Босфор, числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Hurriyet и SkyNews.

45 членов экипажа российского корабля, по предварительным данным, были спасены Береговой охраной Турции. В то же время Reuters, на которое также ссылается SkyNews, сообщает, что с российского корабля были спасены 78 человек.

В свою очередь РИА Новости цитирует заявление Береговой охраны Турции, согласно которому все члены экипажа российского корабля спасены.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в результате столкновения «Лимана» с другим судном «пострадавших среди экипажа нет».

Разведывательный корабль Черноморского флота «Лиман» 27 апреля в Черном море в 40 километрах от пролива Босфор столкнулся с судном «Ашот-7». «Лиман», как сообщило Минобороны, получил пробоину ниже ватерлинии. По данным Hurriyet, в районе столкновения был сильный туман. Судно, которое столкнулось с «Лиманом», по данным CNN Turk, ходит под флагом Того.


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