Диетолог назвала семь заряжающих энергией продуктов 29.04.2017, 16:08

Нью-Йорский диетолог Кери Глассман рассказала о продуктах, которые придают сил и энергии.

Каждому знакомо ощущение усталости и разбитости по утрам даже после полноценного сна, пишет Prevention (перевод – nv.ua). По мнению эксперта, это напрямую связано с питанием, поэтому получить заряд бодрости можно с помощью некоторых продуктов, которые насыщают организм витаминами, минералами и способствуют хорошему пищеварению. Диетолог предлагает добавить в утренний рацион следующие продукты:

1. Черный шоколад

Как рассказывает эксперт, шоколад с содержанием какао не менее 80% - хороший источник энергии. Благодаря большому количеству антиоксидантов и низкому содержанию сахара, черный шоколад придает бодрости и повышает настроение. Чтобы получить максимальную пользу от продукта, хватит всего 2-3 дольки.

2. Имбирь

Эфирные масла, которые содержатся в имбире, помогают избавиться от апатичности и вялости. Кроме того, благодаря витаминам и аминокислотам, имбирь помогает повысить иммунитет и улучшить пищеварение.

3. Цитрусовые

Благодаря высокому содержанию витамина С и антиоксидантов, цитрусовые укрепляют нервную систему и заряжают организм энергией. Особой пользой отличаются апельсины, лимоны и грепфруты.

4. Миндаль

Орех богат антиоксидантами и фосфором, благодаря чему он полезен для умственной деятельности и нервной системы. Кроме того, он улучшает сон и пищеварение.

5. Тыквенные семечки

Тыквенные семечки содержат магний, железо, кальций, белок и другие витамины и минералы, которые в комплексе повышают работоспособность. Также, они благотворно влияют на пищеварение и нервную систему.

6. Черника

Черника известна множеством полезных свойств. Одно из них - повышение мозговой активности. Также, она борется с сонливостью, головокружением и апатией.

7. Гранат

Фрукт содержит кальций, магний и калий, которые играют важную роль в хорошем физическом и моральном самочувствии. Благодаря уникальному составу он наполняет энергией, повышает сопротивляемость к инфекциям, возбуждает аппетит.