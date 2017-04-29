закрыть
30 апреля 2017, воскресенье, 1:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Гоняют людей, только чтобы галочку поставить»

7
  • 29.04.2017, 17:55
  • 9,673

Как в Барановичах «трудоустраивают» безработных.

Intex-press побывала на комиссии по трудоустройству в Барановичском центре занятости и узнала, какую работу предлагают «тунеядцам».

В коридоре управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома 27 апреля, в 14.00, многолюдно. Все стулья вдоль стены заняты. Мужчины и женщины разговаривают тихо, в основном обсуждают свой номер в очереди в кабинет №23, где и работает комиссия. Все одеты прилично, так называемых асоциальных элементов в очереди не заметно.

Работа не учитывает навыки, опыт и квалификацию

Первой в очереди сидит 50-летняя Виктория. Женщина без работы два года, до этого она была портным в частном предприятии по пошиву штор. Но предприятие развалилось, и она осталась без работы. Долгое время Виктория болела, поэтому искать работу не могла. На учет в управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома она не становилась.

Вчера ко мне пришли из ЖЭСа, вручили бумажку, сказали, что завтра нужно явиться сюда. Мне здесь предлагают работу, но никак не учитывают мои навыки, мой опыт и квалификацию. Предложили пойти работать швеей на швейную фабрику. Мне эта работа не подходит: очень устают глаза, к тому же с моим опытом работы я хочу чего-то большего, чем шить пододеяльники, – говорит Виктория.

Женщина рассказывает, что после швейной фабрики ей предложили еще одно место на предприятии в Барановичах. Но от знакомых она узнала, что там не выплачивают зарплату уже 2 месяца. Договорить с женщиной журналисты не успели, Викторию зовут в кабинет.

«Учила дочь 6 лет, чтобы она мусор собирала?»

Галина Петровна пришла в центр занятости вместе со своей дочкой Инессой. Девушка шесть лет проработала на БПХО. Последние три года она параллельно училась в БарГУ на психолога. Так как работать приходилось иногда в три смены, Галина Петровна предложила дочке уволиться, чтобы полностью погрузиться в учебу, а потом найти работу по специальности.

После нескольких неудачных попыток поиска работы девушке удалось найти самостоятельно вакансию в лицее машиностроения воспитателем. Но через 1,5 месяца испытательного срока ее уволили. Как призналась Галина Петровна, Инессе сказали, что она слишком добрая для этой работы. После этого девушка работу так и не нашла. В 2017 году семья заплатила налог на «тунеядство».

Нам пришлось немного ужаться, я со своей пенсии в 250 рублей заплатила налог 360 рублей. Я учила свою дочь шесть лет, чтобы она на улице мусор собирала? – возмущена Галина Петровна.

Сейчас Инесса ходит на общественные работы. Девушка записалась на прием в отдел образования, чтобы там ей помогли найти работу по специальности.

Комиссия девушке ничего предложить не смогла: была одна вакансия психолога, но ее недавно заняли.

«Уже хоть куда-нибудь, лишь бы работать»

Ирина без работы уже второй год. До этого она трудилась в городской бане, но ушла оттуда по собственному желанию: ее не устраивала заработная плата. Все время женщина перебивалась случайными заработками: работала на дачах, полола огороды, помогала людям по хозяйству.

– Я не стою на учете в центре занятости. Вчера ко мне в квартиру пришли из домоуправления, вручили бумажку, мол, нужно явиться сегодня к 14 часам в центр занятости. Мне бы уже хоть куда-нибудь, только бы работать.

В итоге Ирина получила направление на работу дворником в ЖРЭУ г. Барановичи на 0,5 ставки. Женщина довольна, надеется, что это место станет для нее постоянной работой.

«Пришел сюда с надеждой найти постоянную работу»

В коридоре мужчины разбились небольшими группами и рассказывают о своих неудачных поисках работы. Виктор 1,5 года назад ушел с ЖБИ, как он говорит, по состоянию здоровья и с тех пор не может найти работу.

Меня, предпенсионного возраста, с проблемами со здоровьем, никуда не берут. Выходил на общественные работы, но там в день платят по 10–15 рублей. В месяц выходит рублей 30–40. Весной, осенью помогаю людям в огороде. Пришел сюда с надеждой найти хоть какую-то постоянную работу. Меня направили на работу в зеленхоз, но там на высадке саженцев я сорвал спину. Поэтому теперь никаких нагрузок, – рассказал Виктор.

После комиссии мужчина вышел из кабинета расстроенным.

Мне сказали, что у вас предпенсионный возраст, никаких вакансий для вас нет, поэтому приходите на общественные работы, – сообщил Виктор, спрятал свой паспорт в карман и ушел.

Очередь стала двигаться быстрее. Несколько мужчин подряд вышли с вердиктом «общественные работы». Толпа встречает каждого выходящего как после экзамена, только вместо вопроса «ну что, сдал?», спрашивают «ну что, предложили?».

«Туда всех посылают, только никого не берут»

К четырем часам возле кабинета оставалось еще 14 человек. Один из оставшихся – Николай. Мужчина рассказал, что не состоял на учете в управлении по труду. Он бывший военный, два года назад по стоянию здоровья решил уйти.

Не становился на учет. Зачем мне эти копейки? К нам сегодня пришел председатель кооператива, спрашивал, почему не работаю. Дал эту бумажку, сказал прийти обязательно. Гоняют людей, только чтобы галочку поставить, что указ выполнили, – говорит Николай.

Мужчине предложили пойти в отдел образования сторожем. Кто-то из толпы прокомментировал: «туда всех посылают, только никого не берут».


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть