«Гоняют людей, только чтобы галочку поставить» 7 29.04.2017, 17:55

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Как в Барановичах «трудоустраивают» безработных.

Intex-press побывала на комиссии по трудоустройству в Барановичском центре занятости и узнала, какую работу предлагают «тунеядцам».

В коридоре управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома 27 апреля, в 14.00, многолюдно. Все стулья вдоль стены заняты. Мужчины и женщины разговаривают тихо, в основном обсуждают свой номер в очереди в кабинет №23, где и работает комиссия. Все одеты прилично, так называемых асоциальных элементов в очереди не заметно.

Работа не учитывает навыки, опыт и квалификацию

Первой в очереди сидит 50-летняя Виктория. Женщина без работы два года, до этого она была портным в частном предприятии по пошиву штор. Но предприятие развалилось, и она осталась без работы. Долгое время Виктория болела, поэтому искать работу не могла. На учет в управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома она не становилась.

– Вчера ко мне пришли из ЖЭСа, вручили бумажку, сказали, что завтра нужно явиться сюда. Мне здесь предлагают работу, но никак не учитывают мои навыки, мой опыт и квалификацию. Предложили пойти работать швеей на швейную фабрику. Мне эта работа не подходит: очень устают глаза, к тому же с моим опытом работы я хочу чего-то большего, чем шить пододеяльники, – говорит Виктория.

Женщина рассказывает, что после швейной фабрики ей предложили еще одно место на предприятии в Барановичах. Но от знакомых она узнала, что там не выплачивают зарплату уже 2 месяца. Договорить с женщиной журналисты не успели, Викторию зовут в кабинет.

«Учила дочь 6 лет, чтобы она мусор собирала?»

Галина Петровна пришла в центр занятости вместе со своей дочкой Инессой. Девушка шесть лет проработала на БПХО. Последние три года она параллельно училась в БарГУ на психолога. Так как работать приходилось иногда в три смены, Галина Петровна предложила дочке уволиться, чтобы полностью погрузиться в учебу, а потом найти работу по специальности.

После нескольких неудачных попыток поиска работы девушке удалось найти самостоятельно вакансию в лицее машиностроения воспитателем. Но через 1,5 месяца испытательного срока ее уволили. Как призналась Галина Петровна, Инессе сказали, что она слишком добрая для этой работы. После этого девушка работу так и не нашла. В 2017 году семья заплатила налог на «тунеядство».

– Нам пришлось немного ужаться, я со своей пенсии в 250 рублей заплатила налог 360 рублей. Я учила свою дочь шесть лет, чтобы она на улице мусор собирала? – возмущена Галина Петровна.

Сейчас Инесса ходит на общественные работы. Девушка записалась на прием в отдел образования, чтобы там ей помогли найти работу по специальности.

Комиссия девушке ничего предложить не смогла: была одна вакансия психолога, но ее недавно заняли.

«Уже хоть куда-нибудь, лишь бы работать»

Ирина без работы уже второй год. До этого она трудилась в городской бане, но ушла оттуда по собственному желанию: ее не устраивала заработная плата. Все время женщина перебивалась случайными заработками: работала на дачах, полола огороды, помогала людям по хозяйству.

– Я не стою на учете в центре занятости. Вчера ко мне в квартиру пришли из домоуправления, вручили бумажку, мол, нужно явиться сегодня к 14 часам в центр занятости. Мне бы уже хоть куда-нибудь, только бы работать.

В итоге Ирина получила направление на работу дворником в ЖРЭУ г. Барановичи на 0,5 ставки. Женщина довольна, надеется, что это место станет для нее постоянной работой.

«Пришел сюда с надеждой найти постоянную работу»

В коридоре мужчины разбились небольшими группами и рассказывают о своих неудачных поисках работы. Виктор 1,5 года назад ушел с ЖБИ, как он говорит, по состоянию здоровья и с тех пор не может найти работу.

– Меня, предпенсионного возраста, с проблемами со здоровьем, никуда не берут. Выходил на общественные работы, но там в день платят по 10–15 рублей. В месяц выходит рублей 30–40. Весной, осенью помогаю людям в огороде. Пришел сюда с надеждой найти хоть какую-то постоянную работу. Меня направили на работу в зеленхоз, но там на высадке саженцев я сорвал спину. Поэтому теперь никаких нагрузок, – рассказал Виктор.

После комиссии мужчина вышел из кабинета расстроенным.

– Мне сказали, что у вас предпенсионный возраст, никаких вакансий для вас нет, поэтому приходите на общественные работы, – сообщил Виктор, спрятал свой паспорт в карман и ушел.

Очередь стала двигаться быстрее. Несколько мужчин подряд вышли с вердиктом «общественные работы». Толпа встречает каждого выходящего как после экзамена, только вместо вопроса «ну что, сдал?», спрашивают «ну что, предложили?».

«Туда всех посылают, только никого не берут»

К четырем часам возле кабинета оставалось еще 14 человек. Один из оставшихся – Николай. Мужчина рассказал, что не состоял на учете в управлении по труду. Он бывший военный, два года назад по стоянию здоровья решил уйти.

– Не становился на учет. Зачем мне эти копейки? К нам сегодня пришел председатель кооператива, спрашивал, почему не работаю. Дал эту бумажку, сказал прийти обязательно. Гоняют людей, только чтобы галочку поставить, что указ выполнили, – говорит Николай.

Мужчине предложили пойти в отдел образования сторожем. Кто-то из толпы прокомментировал: «туда всех посылают, только никого не берут».