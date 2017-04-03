Белорусы собрали $33,4 тысячи в помощь героям Дня Воли 2 3.04.2017, 10:27

2,971

Фото: Viktor Drachev/TASS/Getty Images

В интернете продолжается кампания сбора денег для семей арестованных накануне и в День Воли.

По состоянию на 2 апреля уже собрано 33,4 тысячи долларов. Об этом в «Фейсбуке» сообщила группа координации помощи репрессированным в Беларуси BY_help.

«Из них 23,9 – на политических в «американке», 9,5 - на суточников и штрафы.

Также есть поток простой помощи мимо нас (мы передаем контакты), который мы грубо оцениваем в минимум 4000, однако эта цифра очень навскидку», - сообщили координаторы.

Сбор идет одновременно в Беларуси и среди белорусов зарубежья.

Сбор идет через профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также через частных лиц. Желающие помочь могут обратиться к координаторам инициативы BY_help.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, в деле «Белого легиона» уже 10 обвиняемых.