Белорусы в Питере рассказали о том, что происходит в городе после теракта 2 3.04.2017, 20:47

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Фото: meduza.io

Все станции метро в городе закрыты, возможно, метрополитен не откроется и завтра.

3 апреля, около 14.40 по минскому времени, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, больше 40 пострадали. Предварительная версия произошедшего — теракт. Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур. Все станции метро в городе закрыты, возможно, метрополитен не откроется и завтра. Tut.by связался с белорусами, которые живут в северной столице России, и узнал, что сейчас происходит в городе.

Виталий Кульбака, минчанин, приехал в Санкт-Петербург по работе:

— В момент взрыва я выходил из торгового центра на Площади Восстания. Собирался спуститься в метро, чтобы поехать домой, но станция была закрыта. Нас отправили на соседнюю — «Маяковская». Мы проехали буквально две станции, потом поезд остановился, и нам сказали выходить, потому что метро закрывается.

Фото: meduza.io

Когда нас отправили на «Маяковскую», то не сказали почему. Я обновлял ленту в твиттере и во «ВКонтакте». Часто бывает, что произошло задымление или кто-то позвонил и сказал, что метро заминировано, поэтому станции закрывают. Но в ленте ничего не было. А потом мне позвонили родственники и сказали, что был взрыв. К тому моменту нас уже высадили из метро.

В первые два часа была паника. Невозможно было дозвониться никому, все сети были перегружены. Интернет в центре тоже плохо работал. Пробки и сейчас 10-балльные по всему городу, ведь все метро закрыто. Люди либо ходят пешком, либо ездят на наземном общественном транспорте, который пустили бесплатно. Таксисты — молодцы, останавливаются, спрашивают, куда подбросить. Много сообщений в Instagram с хештегом #домой, обычные люди предлагают бесплатно подвезти из центра.

Студент ЛЭТИ, брестчанин Вячеслав Р. проехал «Технологический институт» чуть раньше, чем между «техноложкой» и «Сенной площадью» прогремел взрыв.

— Мне нужно было в 3 часа забирать телефон из сервисного центра на «Технологическом институте». Я приехал чуть раньше, просто чтобы зайти поесть. Доехал спокойно, поднялся, выхожу и вижу: стоит куча милиции, скорых, пожарных машин, толпится народ, дороги перекрывают. Я пошел забирать телефон. Там мне и рассказали, что произошло. На улицах до сих пор куча людей, все идут домой пешком. Весь город встал. Общественный транспорт не останавливается на остановках, потому что забит. Вроде все пишут, что такси бесплатные, но их просто невозможно вызвать. Многие предлагают бесплатно подвезти. Благо хоть проблем с интернетом не было: я написал родителям и друзьям, что со мной все хорошо.

Фото: Reuters

Председатель Санкт-Петербургской ассоциации белорусистов, историк и писатель Николай Николаев описывает ситуацию в городе, где живет и работает, так:

— У горадзе калапс, дабіраюся дадому з вялікімі праблемамі. Звычайна еду з працы на метро, чатыры станцыі. А сёння метро зачыненае, так якраз зараз іду пешкі.

По ощущениям Николая Викторовича, на улицах людей больше, чем обычно. Но какого-то беспокойства не ощущается:

— Непакой адчуваецца ў камп’ютары, а ў горадзе проста ўсе некуды крочаць.

Новость о взрыве застала белоруса на работе, на совещании.

— Я працую на Садовай. Гэта блізка да месца, дзе адбыўся выбух. Была нейкая нарада творчая, і мы пачулі сірэну хуткай дапамогі. Потым пачулі другую, трэцюю, чацвертую, — тады ўсе пачалі адзін на аднаго глядзець. Нехта паглядзеў у тэлефон з навінамі і сказаў, што адбыўся выбух у метро. І потым слухалі, слухалі гэтыя сірэны, — шмат туды паехала машын.

За время разговора с журналистом Николай Николаев дошел до Загородного переулка.

— Не бачу ніякіх бясплатных таксовак. А народу тут шмат. Але трэба сказаць, што салідарнасць людзі праяўляюць. Шмат людзей мне пазванілі і напісалі ў электронную пошту, на фейсбуку. Усякае няшчасце злучае людзей.

Александр родом из Бобруйска, но уже пять лет живет в Питере. О взрыве он узнал около 15.00, в это время он с другом находился далеко от центра. Сейчас он планирует ехать в центр, чтобы бесплатно подвозить тех, кому нужна помощь.

— Я иногда подрабатываю таксистом, посмотрел базу заказов — у знакомых мне семи служб очередь примерно в 300 человек, — говорит он. — Автобусы, которые идут по маршрутам ветки метро, бесплатные, но вбиться в них почти невозможно. Если смогу добраться до центра, буду подвозить людей бесплатно. Сейчас нужно только решить, как туда доехать, судя по навигатору, нужные 10 километров растянутся минимум на полтора часа.

По словам Александра, паника в городе чувствуется. Люди обсуждают взрыв, смотрят видео с места события.

— Среди моих знакомых, к счастью, никто не пострадал, — говорит он. — За несколько минут до взрыва на этой станции была сестра моего друга. Ее спасло то, что она решила уйти с пар на 15 минут раньше обычного.

Фото: Reuters

Рассказывает про пробки и Наталья из Гомеля, которая уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге:

— Метро закрыто, пробки по «Яндексу» максимальные. Люди, конечно, опустошены и угнетены из-за произошедшего. Сейчас бесплатный проезд везде, в том же «Яндексе», что приятно, куча сообщений от водителей, которые готовы помочь добраться домой и подвезти, куда нужно. В некоторых мессенджерах создали специальный чат по развозке людей. Проезд по платной магистрали (Западный скоростной диаметр) как минимум на сегодня сделали бесплатным — начинается вечерний час пик, когда все едут с работы домой.

Программист Александр Стрельский и его жена Оксана в момент трагедии были на работе.

— Где-то ближе к трем стали падать сообщения, раздаваться звонки, что в метро то ли пожар, то ли взрыв. Я сразу Оксане позвонил, ближайшим друзьям. Работа в нашем офисе остановилась — не отрывались от новостей. До офиса Оксаны добирался в два раза дольше обычного, домой обычно доезжаем за 20 минут, а тут встали на полтора часа. Но это норма, тут и теракт, и техники столько улицах, и метро не работает, и встреча президентов. Сейчас прочитал, что многие бесплатно подвозили, а некоторые таксисты втридорога драли, ну все, как в Минске, было (после теракта 11 апреля 2011 года. — Прим.).

Фото взято со страницы: vk.com/spb_today

Белорус Игорь Кузнецов несколько лет живет в Санкт-Петербурге и работает менеджером в агентстве недвижимости. Во время взрыва находился возле метро «Площадь Восстания». Спускаться на станцию в тот момент не собирался, просто шел мимо. О том, что в метро не войдешь, люди услышали из громкоговорителей, которые стоят на выходах из метро.

— Какого-то напряжения у этой станции не чувствовалось. Я прошел метро, потом зашел в свой офис и не подозревал, что что-то случилось. У нас тут часто закрывают станции, если находят подозрительные предметы. Потом позвонила жена, рассказала новость.

Белорус говорит, что спустя примерно полчаса вышел из офиса — на улицах уже было много людей.

— Особенно на Невском проспекте. Если вам доводилось бывать в Питере на Новый год — вот сейчас людей на Невском столько же. Просто толпа. Но паники не было, люди идут. Кто-то отзванивался близким, рассказывал, что с ним все в порядке.

— Вы говорите, что станции метро часто закрывают, если обнаруживают подозрительный предмет. А проверяют ли обычно тех, кто входит на станции? Какой обычно контроль?

— С этим здесь обычно все серьезно. Если я иду на тренировку с обычным рюкзаком — уверен, что меня досмотрят точно. Недавно надо было перевезти очень компактную детскую кроватку — и меня досмотрели. На станциях метро, возле которых находятся вокзалы, проверки не такие сильные, просто потому, что каждого в большом потоке людей нельзя досмотреть. На на самих вокзалах при этом тоже есть ворота-металлоискатели.