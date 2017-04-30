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В Минске прошел фестиваль белорусской культуры «Вытокі»

  • 30.04.2017, 22:39
Фото: nn.by

Гуляния продолжались вплоть до 10 вечера.

В Верхнем городе столицы 30 апреля прошел первый фестиваль белорусской культуры «Вытокі» («Истоки»).

Гуляния продолжались вплоть до 10 вечера.

На сцене возле концертного зала «Верхний город» в течение дня будут выступили народный ансамбль «Вязынка», ансамбль народной песни «Церніца», Государственный ансамбль танца Республики Беларусь и Белорусский государственный хореографический ансамбль «Харошкі».

У каретного дворика предлагали послушать мужское пение с коллективом «Рада» и разучить застольные песни.

Во время фестиваля можно было приобрести вещи белорусского производства с народными мотивами, отведать драники, потанцевать под белорусские народные мотивы.

Смотрите фоторепортаж nn.by с места событий.

Фото: nn.by

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