В Минске прошел фестиваль белорусской культуры «Вытокі» 30.04.2017, 22:39

Фото: nn.by

Гуляния продолжались вплоть до 10 вечера.

В Верхнем городе столицы 30 апреля прошел первый фестиваль белорусской культуры «Вытокі» («Истоки»).

Гуляния продолжались вплоть до 10 вечера.

На сцене возле концертного зала «Верхний город» в течение дня будут выступили народный ансамбль «Вязынка», ансамбль народной песни «Церніца», Государственный ансамбль танца Республики Беларусь и Белорусский государственный хореографический ансамбль «Харошкі».

У каретного дворика предлагали послушать мужское пение с коллективом «Рада» и разучить застольные песни.

Во время фестиваля можно было приобрести вещи белорусского производства с народными мотивами, отведать драники, потанцевать под белорусские народные мотивы.

Смотрите фоторепортаж nn.by с места событий.