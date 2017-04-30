В Минске прошел фестиваль белорусской культуры «Вытокі»
- 30.04.2017, 22:39
Гуляния продолжались вплоть до 10 вечера.
В Верхнем городе столицы 30 апреля прошел первый фестиваль белорусской культуры «Вытокі» («Истоки»).
Гуляния продолжались вплоть до 10 вечера.
На сцене возле концертного зала «Верхний город» в течение дня будут выступили народный ансамбль «Вязынка», ансамбль народной песни «Церніца», Государственный ансамбль танца Республики Беларусь и Белорусский государственный хореографический ансамбль «Харошкі».
У каретного дворика предлагали послушать мужское пение с коллективом «Рада» и разучить застольные песни.
Во время фестиваля можно было приобрести вещи белорусского производства с народными мотивами, отведать драники, потанцевать под белорусские народные мотивы.
Смотрите фоторепортаж nn.by с места событий.