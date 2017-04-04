Геннадий Федынич: Это будет особенный Первомай для Беларуси 22 4.04.2017, 7:32

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Рассерженный народ заявит о своих требованиях на акции в Минске.

Об этом Charter97.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, председатель Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич.

- Вы – лидер независимого профсоюза и много лет боретесь за права рабочих в Беларуси. Что вы можете сказать по поводу проведения народной акции протеста 1 мая в Минске?

- 1 мая всегда было праздником рабочих и важным днем для борющихся за их права независимых профсоюзов.

В этот день необходимо провести народное шествие или митинг – формат акции мы еще будем обсуждать.

Независимо от того, кто подаст заявку – Белорусский Национальный Конгресс или профсоюз РЭП – народ в этот день имеет право на протест против несправедливой власти. В пятницу пройдет заседание БНК, и мы там обсудим этот вопрос.

Сегодня главное даже не информационный повод, а подготовка самой акции: надо дать белорусам возможность высказать свой недовольство властью. Сейчас мы должны сосредоточиться на работе с людьми, особенно в регионах, чтобы помощь как можно большему количеству возмущенных людей выйти на Площадь.

Как лидер профсоюза РЭП я безусловно поддерживаю эту акцию. В среду, 5 апреля, мы обсудим детали и формат участия нашего профсоюза в акции протеста 1 мая.

- Как профсоюзный лидер что вы можете сказать о настроениях белорусских рабочих и простых людей?

- У людей накопилось столько проблем (и это не только декрет №3 о «тунеядцах») что они уже не хотят больше терпеть. Слишком многие проблемы эта власть не может решить.

Если власть не соглашается на круглый стол с народными лидерами или предлагает какой-то свой странный формат «круглого стола» - то она просто срывает процесс переговоров ради будущего Беларуси. Хочет заменить круглый стол какими-то «посиделками». А переговоры за круглым столом должны вести настоящие лидеры, которые действительно представляют народ, которых народ избрал на своих митингах. Это уже произошло на весенних акциях протеста – такие люди есть в разных городах, и они должны представлять белорусов за круглым столом. И я уверен: эти люди будут выдвигать требования властям жестко и уверенно, а не просить о чем-то.

Просить эту власть мы ни о чем не будем. Мы будем только требовать.

Все будет зависеть от простых людей, от рабочих и других социальных групп нашего общества. От простых белорусов, которые в этом году уже показали блестящие примеры того, как можно самоорганизоваться.

- Что вы хотели бы сказать этим людям в связи с акцией 1 мая?

- Такого первого мая у нас еще не было. Это будет особенный Первомай для Беларуси.

Сегодня власть настолько унизила рабочий класс, настолько пытается забрать у людей уверенность в завтрашнем дне, что только наша самоорганизация и солидарность поможет нам отстоять свои права. Только объединение, организация и солидарность!

Я смотрю на то, как люди приносят деньги в помощь тем, кто был задержан и оштрафован на День Воли – и вижу очень хороший знак. Я вижу, что наш народ пробудился. Раньше никогда не было такого масштабного движения солидарности среди белорусов. И это мы все должны взять на вооружение и дать понять борющимся за лучшую жизнь людям: мы никогда не оставим их один на один с их проблемами.