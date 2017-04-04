Статкевич — делегации Еврокомиссии: Нельзя давать кредиты диктатору 3 4.04.2017, 16:28

Политик встретился в Минске с высокопоставленной делегацией Евросоюза.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич рассказал Charter97.org о том, как проходила встреча с делегацией из Брюсселя во главе с исполнительным директором по вопросам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Еврокомиссии Томасом Майером-Хартингом:

- Приезд этой делегации – это своего рода жест солидарности с белорусским демократическим сообществом и проявление внимания ЕС к последним событиям в нашей стране, связанным с Днем Воли.

На встрече с высокопоставленной делегацией я подробно рассказал о политической ситуации в Беларуси. Мне удалось донести до делегации полную картину того, что происходило на День Воли, а также накануне и после 25 марта: о массовых задержаниях людей, о сфабрикованном деле «Белого легиона», о судьбе своих соратников по партии «Народная Грамада», против которых «шьют» дело по лекалам 2010 года.

Я попросил высокопоставленную делегацию Евросоюза держать под пристальным вниманием судьбы задержанных белорусских патриотов и особенно подчеркнул, что отношения ЕС и Беларуси должны выстраиваться с учетом того, что в нашей стране людей сейчас преследуют по политическим мотивам. Европа должна оказывать помощь белорусскому народу. Но именно народу, гражданскому обществу, а не режиму Лукашенко. Я категорически против любых форм кредитования режима Лукашенко. Все эти кредиты Запада идут лишь на содержание силового аппарата, задача которого – подавлять стремление нашего народа к свободе.

Европейские чиновники и политики должны знать, что белорусы и дальше будут выходить на мирные протесты, поскольку власти сами создали для этого условия, полностью развалив экономику страны. При этом я подчеркнул, что протесты носят исключительно ненасильственный характер: это режим, поддаваясь панике и страху, применяет силу против мирных демонстрантов. За все время Маршей рассерженных белорусов в феврале и марте не было разбито ни одного стекла, не пострадал ни один сотрудник милиции.

При этом я рассказал европейцам, что, например, Октябрьскую площадь накануне Дня Воли патрулировал ОМОН, вооруженный автоматами немецкого производства.

Протесты в Беларуси будут продолжаться, народ больше не согласен терпеть диктатуру. Следующая акция пройдет 1 мая — в День международной солидарности трудящихся. Этот праздник для меня очень важен как для руководителя социал-демократической партии «Народная грамада», которая является членов Социнтерна.

Отдельно я подчеркнул, что мы готовы на диалог и круглый стол с властью, и на массовых митингах во многих городах страны уже избраны представители белорусского народа для переговоров. Но пока власть не выполнит требований народа, протесты будут продолжаться.

По итогам встречи у меня сложилось впечатление, что высокопоставленная европейская делегация целиком владеет ситуацией по Беларуси и у нее нет никаких иллюзий относительно режима Лукашенко.