Капкан для Путина 7 Григорий Явлинский

9.04.2017, 15:10

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Владимир Путин

Сирийский диктатор Асад тащит Россию в позорную яму.

Неужели кому-то еще неясно, что Сирия для России — это капкан? В сирийский капкан страну привели тупость российской внешней политики, ее недальновидность и авантюрность. Любые дальнейшие шаги, направленные на эскалацию военных действий со стороны России в Сирии, только усугубляют наше положение. Приостановление меморандума о механизмах избежания инцидентов между США и Россией на территории Сирии означает, что любая глупость или случайность теперь может привести к прямому столкновению.

Вопреки здравому смыслу, Россия изо всех сил защищает Башара Асада. Путин симпатизирует режиму Асада, и наша страна, начав войну на его стороне и отправив в Сирию своих военных, стала заложником этого режима. На сирийского президента и сохранение его власти была сделана большая политическая ставка. Однако реально Россия не контролирует Асада — ни в политическом, ни в военном смысле. И вовсе не Россия определяет стратегию и тактику боевых действий и политических маневров в Сирии (в частности на межсирийских переговорах).

На самого Асада полагаться тоже невозможно. Более того, сам сирийский президент не управляет полностью ситуацией даже на подконтрольных ему территориях, не говоря уже о зонах боевых действий. Тем не менее российское руководство превратило Асада в символ своей внешней политики и теперь не может от него отказаться, даже когда его преступления тянут Россию за ним в позорную яму. Оказалось, что и эффективно защитить Асада от американцев Россия тоже не может. После вчерашнего уничтожения американцами базы сирийских ВВС это стало очевидно. Атака США показала, что, если потребуется, они будут делать что захотят.

Нет союзников

Российское партнерство с Турцией не просто эфемерно. Это часть западни. Более того, политика России привела еще и к зависимости от решений крайне противоречивого и нестабильного турецкого режима. Все планы совместных действий, все «наведенные мосты» с режимом Эрдогана, как видим, обрушиваются в один момент и в одностороннем порядке. В нынешнем сирийском кризисе Турция активно поддерживает США и выступает против Асада и России.

Иран, естественно, преследует собственные интересы и тоже добился своего: прочно привязал Россию к себе, поссорил с другими заинтересованными сторонами, сделал своим орудием. Кстати, нельзя полностью исключить, что именно Иран так или иначе спровоцировал применение химического оружия в Хан-Шейхуне.

Израиль, который традиционно стремится к добрым отношениям с Россией, резко осудил применение химоружия, нисколько не сомневаясь в том, кто это сделал, и поддержал американский удар по Сирии. Этого следовало ожидать. Израиль очень обеспокоен тем, что в руки «Хизбаллы» попадают новые вооружения и что шиитские боевики прошли хорошую школу под руководством российских инструкторов.

Кроме того, после израильских авианалетов на сирийские объекты и вызова израильского посла в российский МИД стало ясно, что в отношениях двух стран наметился кризис. А без нейтралитета Израиля российской авиации намного труднее действовать в регионе.

Иордания и Саудовская Аравия, конечно, тоже поддержали действия США.

Так что союзников у России в регионе нет.

Конец «Трампнаш»

В таких условиях в нынешнем «химическом» кризисе российские политики и дипломаты привычно продолжили противостояние со всем миром, упорно защищая военно-диктаторский режим сирийского президента. Затягивая расследование ООН бомбардировки с возможным применением химоружия в Хан-Шейхуне, Россия, по сути, предложила валять дурака — исходить, так сказать, из презумпции неизвестности. Мол, случилось нечто, давайте с чистого листа будем устанавливать, что произошло и кто виноват.

А дальше последовал ракетный удар США. В ответ на химическую атаку Трамп, особо не задумываясь, но все же технически предупредив буквально накануне Китай, Израиль, Турцию и Россию, нанес удар по войскам Асада. Американцы оправдывают удар тем, что при той позиции, которую Россия заняла в ООН, ничего другого им не оставалось.

В ракетной атаке на Сирию проявил себя именно тот Трамп, которого так ждали и жаждали многие отечественные политические комментаторы, — недолго думающий, решительно исправляющий последствия «нерешительности» Обамы, круто разворачивающий прежнюю политику США. Только вот первый и пока единственный решительный разворот не на словах, а на деле, ударил по интересам как раз того, кто его как бы поддерживал.

При этом для США Сирия — лишь один из элементов ближневосточной политики, которая, в свою очередь, является только частью, причем не ключевой, глобальной политики. Решение об ударе «Томагавками» по базе ВВС Сирии, заслонившем все остальные мировые события, было принято, по сути, «на полях» визита к Трампу Си Цзиньпина. Можно предположить, что желание продемонстрировать свою «крутизну» китайскому лидеру тоже было среди мотивов, которыми руководствовался американский президент.

С самого начала была очевидна несостоятельность надежд на то, что Трамп вытащит Россию из международной изоляции и санкций. Но американский удар по правительственной авиабазе в Сирии — это конец игры в «Трампнаш». При этом всем понятно, что раскручивание конфликта до «горячей» войны с США для нашей страны никак неприемлемо.

И это все за наши деньги

Защита режима Асада в итоге не принесла России никаких внешнеполитических дивидендов. Напротив, он и его преступления только еще больше дискредитируют Россию на международной арене. По данным ООН, за годы войны в Сирии погибли 300 тысяч человек, (по данным наблюдателей — 465 тысяч), 2 миллиона пострадали, миллионы людей покинули страну. Более 4,5 миллионов человек живут в постоянной смертельной опасности.

Победила ли Россия «Исламское государство»? Эксперты, даже из числа российских «ястребов», признают, что Россия всерьез не занималась и не занимается разгромом ИГ, а решающую роль в борьбе с террористами играют США. Но в российских СМИ больше критики действий антиигиловской коалиции, чем осуждения самого ИГ. Отчет МИДа на эту тему (про 204 уничтоженных полевых командиров и ликвидацию 35 тысяч боевиков) скорее вызывает недоумение и вопросы, чем свидетельствует о каких-то достижениях.

Неприятие России среди суннитов, последователей основного и наиболее многочисленного направления в исламе, воевать с которыми она помогает Асаду, еще более усилилось после фактического выгораживания недавней химической атаки. Тем более что Россия, будучи еще с 2013 года гарантом неиспользования и ликвидации химического оружия в Сирии, несет ответственность за применение Асадом запрещенных вооружений. Численность суннитов в мире составляет более 1,5 млрд человек — около 90% всех мусульман.

Участие во внутреннем противостоянии суннитов и шиитов — прямая угроза безопасности граждан России. Поэтому не получается оправдывать вмешательство в сирийскую войну необходимостью обеспечения безопасности россиян. Эффект обратный. Теракт в Петербурге в день присутствия там Путина — послание именно такого рода.

И это все, как говорится, за наши деньги. По самым скромным оценкам, Россия за 18 месяцев войны потратила на защиту Асада не менее 87 млрд рублей. Это примерно все, что выделено на ЖКХ из бюджета в 2016 году. На эти деньги можно было бы построить 400 детских садов на 200 мест каждый. Или оплатить курс лечения 320 тысячам онкобольных. Или оплатить пять лет учебы в московских вузах для 60400 детей. Или построить 120 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Дальнейшее участие в войне в Сирии, все больший расход внутренних ресурсов — это фундаментальный подрыв наших жизненных сил. Что Россия там делает? Что нам там надо и что мы можем предложить? Как показали события, по существу — ровным счетом ничего.

Россия сама залезла в эту трясину бесконечной ближневосточной религиозной войны, и теперь нашим недругам нужно только одно — чтобы мы там окончательно увязли, продолжая тратить все мыслимые и немыслимые ресурсы. Это и есть ловушка.

Что делать?

Решение только одно — прекратить российское военное вмешательство в сирийскую гражданскую войну и уйти оттуда немедленно. Однако, учитывая психологию нынешней кремлевской власти и историю присутствия России в Сирии, сейчас сделать это особенно трудно. Удар американцев по Асаду воспринимается как вызов.

Тем не менее национальные интересы России должны быть выше. И действовать надо прямо сейчас. Потому что завтра условия выхода из сирийского капкана могут стать еще хуже, а выбираться-то все равно надо. Пока еще, уходя из Сирии, Россия не жертвует ничем, кроме амбиций. Дальнейшее же участие в сирийской войне на стороне жестокого диктатора Асада, который, возможно, не брезгует химическим оружием, как и авантюры с кровавыми последствиями в Украине, морально неприемлемо и абсолютно политически бесперспективно.

Но кроме того, необходимо со всей определенностью заявить, что ни экономика страны, ни ее военные возможности не позволяют проводить политику, включающую:

— войну в Сирии;

— войну в Украине;

— присутствие в Ливии;

— форсированную гонку вооружений (а заодно и перспективу военного столкновения с США в любой момент).

Страна даже на среднесрочной дистанции не выдержит такой удавки. Россия должна прекратить все эти военные авантюры, потому что ее внутренние ресурсы не соответствуют внешнеполитическим и личным амбициям руководства.

В противном случае мы останемся в капкане, в ловушке, из которой будет все труднее выбираться. Ведь есть реальные силы, заинтересованные в том, чтобы Россия увязла в этом конфликте еще глубже, обессилела при отсутствии необходимых внутренних ресурсов. А потом капкан захлопнется. Так уже было, когда СССР втянули в Афганистан. Тогда американцы мстили за поражение во Вьетнаме. Вскоре после Афганистана страна развалилась. История — штука беспощадная, лузеров не терпит.

Нужна мощная политическая воля и если не мудрость, то хотя бы простой здравый смысл: признать ошибки и прекратить российское участие в войнах и авантюрах, которые нам никак не по карману. Никаких альтернатив этому нет.

Григорий Явлинский