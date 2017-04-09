закрыть
9 апреля 2017, воскресенье, 18:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

БГК представил захватывающее видео, посвященное 15-летию клуба

  • 9.04.2017, 16:41

Сегодня БГК имени Мешкова празднует свой юбилей.

Брестские гандбольные хроники гласят: «Официальной датой рождения БГК имени Мешкова считается дата 9 апреля 2002 года, когда учредители новосозданного объединения получили документ о государственной регистрации". Но сегодня кажется, что гандбольный клуб в городе над Бугом был всегда. БГК давно и прочно стал визитной карточкой Бреста, его брендом. Сегодня клуб уже в элите мирового гандбола и уверенно нацелен на покорение новых спортивных вершин.

Полтора десятилетия назад в Бресте решили создать "команду в память". Уже семь лет до этого город проводил мемориал имени Анатолия Мешкова. И вот, благодаря инициативе сыновей заслуженного тренера Республики Беларусь, в Бресте возродилась и гандбольная команда. Продолжить дело отца стало делом чести.

Уже в первый год своего существования брестчание громко заявили о себе на внутренней арене. Мешковцы выиграли регулярный сезон чемпионата страны. Впервые за многие годы судьба чемпионства решалась в суперфинальной серии. В напряженнейшем по накалу противостоянии с еще более опытным минским "Аркатроном" брестчане уступили. Но всем стало ясно — в стране появилась новая гандбольная сила.

В следующие пять лет — гандбольная гегемония Бреста на внутренней арене. Чемпионские титулы и победы в кубках Беларуси становятся явлением привычным. Команда постепенно освоилась и в евротурнирах. Уже осенью 2004 года мешковцы добрались до элитного уровня еврогандбола — групповой стадии Лиги чемпионов, чтобы на многие годы стать там завсегдатаями.

"Правильно сформулированная цель — это уже полдела", — не устает повторять один из основателей клуба Александр Мешков. На втором десятке истории БГК цель для команды формулируется четко — "выиграть Лигу чемпионов". БГК также осваивает SEHA-Gazprom-Лигу. "Походы" на Балканы неизменно завершаются в Финале четырех. Команда буквально врывается в гандбольную евроэлиту, два последних сезона входит в ТОП-10 сильнейших клубов континента по версии экспертов ЕГФ. С гандбольным Брестом считаются, к БГК начинают относиться с уважением, а маркетинг и работа с болельщиками признана ЕГФ одной из лучших в Европе.

И если еще два-три года назад о желании брестчан стать сильнейшими в Европе говорили скептически, то сегодня даже пессимисты задаются вопросом: неужели мы уже в ближайшие годы увидим БГК на арене в Кельне? Ведь если судить по тому, что "Фленсбург" с громадным трудом преодолел барьер БГК...

Итак, БГК — в топ-10 клубов Европы. Об этом еще несколько лет назад можно было только мечтать. Но сегодня у БГК совсем другие мечты... Ясно одно: сегодня гандбол в Бресте – это феномен. Он уже вошел в историю города, в историю страны и европейского гандбола. И это всего за каких-то 15 лет! С праздником, БГК! С праздником, Брест!”, — говорится в поздравлении на официальном сайте клуба.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата