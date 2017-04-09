БГК представил захватывающее видео, посвященное 15-летию клуба 9.04.2017, 16:41

Сегодня БГК имени Мешкова празднует свой юбилей.

Брестские гандбольные хроники гласят: «Официальной датой рождения БГК имени Мешкова считается дата 9 апреля 2002 года, когда учредители новосозданного объединения получили документ о государственной регистрации". Но сегодня кажется, что гандбольный клуб в городе над Бугом был всегда. БГК давно и прочно стал визитной карточкой Бреста, его брендом. Сегодня клуб уже в элите мирового гандбола и уверенно нацелен на покорение новых спортивных вершин.

Полтора десятилетия назад в Бресте решили создать "команду в память". Уже семь лет до этого город проводил мемориал имени Анатолия Мешкова. И вот, благодаря инициативе сыновей заслуженного тренера Республики Беларусь, в Бресте возродилась и гандбольная команда. Продолжить дело отца стало делом чести.

Уже в первый год своего существования брестчание громко заявили о себе на внутренней арене. Мешковцы выиграли регулярный сезон чемпионата страны. Впервые за многие годы судьба чемпионства решалась в суперфинальной серии. В напряженнейшем по накалу противостоянии с еще более опытным минским "Аркатроном" брестчане уступили. Но всем стало ясно — в стране появилась новая гандбольная сила.

В следующие пять лет — гандбольная гегемония Бреста на внутренней арене. Чемпионские титулы и победы в кубках Беларуси становятся явлением привычным. Команда постепенно освоилась и в евротурнирах. Уже осенью 2004 года мешковцы добрались до элитного уровня еврогандбола — групповой стадии Лиги чемпионов, чтобы на многие годы стать там завсегдатаями.

"Правильно сформулированная цель — это уже полдела", — не устает повторять один из основателей клуба Александр Мешков. На втором десятке истории БГК цель для команды формулируется четко — "выиграть Лигу чемпионов". БГК также осваивает SEHA-Gazprom-Лигу. "Походы" на Балканы неизменно завершаются в Финале четырех. Команда буквально врывается в гандбольную евроэлиту, два последних сезона входит в ТОП-10 сильнейших клубов континента по версии экспертов ЕГФ. С гандбольным Брестом считаются, к БГК начинают относиться с уважением, а маркетинг и работа с болельщиками признана ЕГФ одной из лучших в Европе.

И если еще два-три года назад о желании брестчан стать сильнейшими в Европе говорили скептически, то сегодня даже пессимисты задаются вопросом: неужели мы уже в ближайшие годы увидим БГК на арене в Кельне? Ведь если судить по тому, что "Фленсбург" с громадным трудом преодолел барьер БГК...

Итак, БГК — в топ-10 клубов Европы. Об этом еще несколько лет назад можно было только мечтать. Но сегодня у БГК совсем другие мечты... Ясно одно: сегодня гандбол в Бресте – это феномен. Он уже вошел в историю города, в историю страны и европейского гандбола. И это всего за каких-то 15 лет! С праздником, БГК! С праздником, Брест!”, — говорится в поздравлении на официальном сайте клуба.