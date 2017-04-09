СК РФ назвал новую версию столкновения поезда Москва - Брест и электрички 2 9.04.2017, 21:35

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Инцидент произошел, когда машинист электрички применил экстренное торможение.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту столкновения двух поездов в районе станции Кунцево-2. Дело пока возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба), сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Активно проверяются все возможные версии столкновения. По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, и было обусловлено отказом его тормозной системы. В целях проверки данной версии следствием уже изъяты документы о техническом обслуживании состава», — рассказали в СК.

К расследованию уголовного дела подключились опытные специалисты и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета. Уже осмотрены основные части поврежденных составов, изъяты важные документальные и материальные источники, назначены экспертные исследования, осуществляются допросы очевидцев и иных свидетелей, уточняются списки пострадавших.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщают российские следователи.

Около 22 часов, 8 апреля, в Москве столкнулись электричка Москва — Усово и пассажирский поезд Москва — Брест. Инцидент произошел, когда машинист электрички применил экстренное торможение. Следователи считают, что это было обусловлено отказом тормозной системы состава. Ранее в БелЖД сообщали, что после торможения электричка стала двигаться назад и столкнулась со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом.

После аварии медицинская помощь потребовалась 50 пассажирам. Среди пострадавших оказались 6 белорусов, две женщины находятся в больнице в Москве. БелЖД и МЧС России опубликовали списки госпитализированных.