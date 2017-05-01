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Путин уволил 12 генералов

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  • 1.05.2017, 18:43
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Президент РФ лишил своих должностей ряд генералов МВД, СКР и МЧС.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому своих постов лишились 12 высокопоставленных генералов МВД, СКР и МЧС, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, согласно распоряжению российского лидера, с должностей были сняты заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Владимир Артамонов, полковник юстиции и первый замглавы следственного управления СКР по республике Башкортостан Рим Габдуллин, а также прокурор Костромской области Юрий Рыков.

Свои посты с 1 мая, как отмечается в документе, также перестали занимать замначальника национального центра управления в кризисных ситуациях по экстренному реагированию МЧС генерал-майор Сергей Воронцов, глава следственного управления СКР по Ульяновской области Алесей Евдокимов и начальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю, генерал-лейтенант внутренней службы Григорий Желудов.


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