Белорусский хоккейный тренер возглавил польский ГСК «Тыхы» 1 10.05.2017, 16:49

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Андрей Гусов

Фото Белорусской федерации хоккея

Соглашение с тренером рассчитано на один сезон.

Белорусский хоккейный тренер Андрей Гусов возглавил польский ГСК «Тыхы». Информацию о подписании соглашения подтвердил новый клуб белорусского специалиста, сообщает БелТА.

Соглашение с тренером рассчитано на один сезон. Помощником Андрея Гусова в «Тыхы» станет другой белорусский специалист Сергей Шепетюк.

В тренерском штабе команды продолжат работать также местные специалисты Кшиштоф Майковски и Аркадиуш Собецки.

Андрей Гусов с 2009 года возглавлял солигорский «Шахтер», с которым выиграл золотые, серебряные и бронзовые награды чемпионата Беларуси в экстралиге.

В декабре 2016-го он был уволен с поста главного тренера горняков за неудачное выступление в полуфинальном этапе Континентального кубка: «Шахтер» не смог выйти в суперфинал турнира. Андрей Гусов ранее возглавлял минский «Керамин», входил в тренерский штаб сборной Беларуси. Хорошо знаком и с польским хоккеем, за свою игровую карьеру провел несколько сезонов в высшей лиге в командах «Подхале», «Сосновец», КТХ «Криница».