Лукашенко: Норвежцы в хорошем смысле слова как тараканы 30 13.05.2017, 13:30

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Диктатор поделился мнением об игре сборных Словении и Норвегии на чемпионате мира-2017.

Сделал он это, назначая Сергея Репкина ректором БГУФК, пишет Трибуна.

Александр Лукашенко: «Сегодня спортивные соревнования на чемпионатах мира, Европы (вот он [Репкин], как спортсмен и судья, знает) – это не игра. Это даже не сражение. Это – битва! Надо выходить как на войну. Другого не дано. Вы за хоккеем наблюдаете?»

Сергей Репкин: «Конечно! Сегодня (в пятницу – прим. Tribuna.com) тоже будем смотреть».

Александр Лукашенко: «Если ты физически не готов играть, как ты будешь играть с этими словенцами даже? Я вот смотрю за норвежцами, мне нравится эта команда. Они в хорошем смысле слова как тараканы. А мы что вышли? Мы до игры уже проигрываем! И при том физически не готовы. Как можно играть?

Поэтому вы правильно говорите: двадцатилетние ребята. Да, класс может быть пониже. Но есть порядок, который бьет класс. И есть физическая подготовка. Если ты физически готов, ты будешь вокруг соперника крутиться и не дашь сыграть ему так как он хочет».

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Новоназначенный ректор Белорусского государственного университета физической культуры Репкин Сергей Борисович - кандидат экономических наук, доцент. Родился 15.01.1979 года в Бресте. Места работы:

1998 г. - Республиканское училище олимпийского резерва по специальности «Физическая культура и спорт», тренер-преподаватель;

2004 г. - Белорусский государственный экономический университет специальность «экономика и управление на предприятии», экономист-менеджер;

2008 г. – аспирантура БГЭУ, специальность «Экономика и управление народным хозяйством» 08.00.05.

Диссертация «Экономическая оценка человеческого капитала и эффективность его использования инвестором в игровых видах спорта»

Докторантура: БГЭУ поступление 2012, специальность «Экономика и управление народным хозяйством»

Тема диссертации: «Институционализация рыночной модели развития спорта в Республике Беларусь».

Общественная деятельность:

- член Совета Института социально-гуманитарного образования,

- член комиссии УО «БГЭУ» по социально-гуманитарным специальностям, гуманизации учебного процесса, идеологической и воспитательной работе,

- член Экспертного совета НОК Республики Беларусь,

- заместителем председателя Белорусской федерации гандбола.