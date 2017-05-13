Последний киевский Ленин и бесконечный русский Сталин 7 Виталий Портников, «Радіо Свобода»

13.05.2017, 18:21

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В то время как в Украине исчезает сама память о Ленине, в России воскресает память о Сталине.

В украинской столице демонтировали последний из памятников Ленину. Окончательное исчезновение с пьедестала большевистского вождя совпало с решением Европейского совета относительно предоставления Украине безвизового режима с ЕС. Для меня это не просто совпадение. Я не видел ни одной европейской страны – ни в старой, ни в новой Европе – в которой Ленин определял ландшафт. Конечно, есть страны, где к большевистскому вождю относятся как к заметному иностранному политику. Но поставить мемориальную доску Ленину в Швейцарии, которой не пришлось узнать, что такое настоящий коммунизм и терпеть памятники вурдалака в стране, обезображенной коммунизмом – это совсем не одно и то же.

В то время как в Украине исчезает сама память о Ленине, в России воскресает память о Сталине. Именно о Сталине, не о Ленине. Ленин после разоблачения культа личности Сталина был символом «хорошего коммуниста». И, судя по всему, современные правители России не могут согласиться именно с этим образом вождя-гуманиста – потому что настоящий Ленин гуманистом никогда не был. Им нужен Сталин, потому что именно Сталин – это всевластие государства и страх мира перед Россией. Путин хочет, чтобы его боялись и свои, и чужие.

«Культ Победы», который в последнее десятилетие принял в России отвратительные дикарские формы, не имеющие никакого отношения к самому историческому событию, во многом связан именно с попытками вернуть Сталина в историческое сознание россиян. Это не так просто – потому что не просто окончательно истребить память о репрессиях. Но это необходимо для страны, в которой нет никакого видения будущего – только страшное прошлое, которым хочется гордиться. Но желание есть – и поэтому каждый День Победы становится шагом к возвращению Сталина на пьедестал, к возрождению всевластия чекистов и страха мира перед непредсказуемостью России. Если честно, только ради этого, а вовсе не ради памяти – День Победы российскому руководству и нужен.

Цивилизационный развод Украины и России во многом обусловлен не только тем, что одна страна стремится в современную Европу, а другая погружается в средневековую азиатчину. Но и тем, что украинцы отказываются от Ленина, а россияне возвращают к Сталину. В наших условиях это является более определяющим, чем украинские надежды на европейскую интеграцию и российская химера Евразийского союза.

Виталий Портников, «Радіо Свобода»