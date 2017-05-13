На выставке в Гродно показали уникальных собак

На выставке в Гродно показали уникальных собак1
- 13.05.2017, 22:12
На выставку привезли около 300 собак из Беларуси и зарубежья.
В Гродно проходит белорусская выставка собак всех пород. На ней собралось около 300 участников из Беларуси, России, Польши и Литвы, пишет tut.by.
Оценивают конкурс также специалисты из этих стран. Участвуют как щенки, так и взрослые собаки, среди участников много представителей редких пород.
На выставке можно не только полюбоваться красивейшими представителями самых разных пород, но и пообщаться с опытными заводчиками из Беларуси и ближнего зарубежья.