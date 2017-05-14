Лукашенко разочаровался в «уникальной спортивной модели» 6 14.05.2017, 16:34

7,659

На протяжении многих лет в Беларуси применялось ноу-хау: федерации разных видов спорта массово возглавляли чиновники и силовики.

На этой неделе Александр Лукашенко уделил много внимания спортивным проблемам. Поводом для негодования стало неудачное выступление хоккейной сборной на чемпионате мира. Но досталось всем. 12 мая, согласовывая назначение Сергея Репкина ректором Белорусского государственного университета физической культуры, руководитель страны анонсировал «серьезное переформатирование, если не капитальную встряску, всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это», пишет gazetaby.com.

На самом деле, решение на сей счет было принято еще до чемпионата мира по хоккею. В апреле Национальный олимпийский комитет разослал спортивным федерациям предписание провести в экстренном порядке внеочередные отчетно-выборные конференции.

Дело в том, что на протяжении многих лет в Беларуси применялось ноу-хау, цивилизованному миру неведомое: федерации разных видов спорта массово возглавляли чиновники и силовики. Предполагалось, что эти люди: 1) обладают административным ресурсом, позволяющим добывать средства на существование и деятельность данных организаций; 2) способны управлять лучше, чем бывшие спортсмены.

Результат, однако, оказался столь впечатляющим, что «государевых людей» решили из федераций убрать (если только они не являются по совместительству экс-спортсменами: новым ответственным за плавание стала замминистра па налогам и сборам Элла Селицкая, которая сама в прошлом мастер спорта в этом виде). Судя по всему, Лукашенко разочаровался в «уникальной спортивной модели», которую сам же и создал.

– Нужно сажать на верхотуру людей, которые будут шевелиться, а не изображать какой-то конский топот, как в этих федерациях. Деньги собрали... Спорта нет, а они сидят и зарплаты получают, которые даже мне не снились, – озвучил очередное ЦУ глава государства.

Теперь бразды правления намереваются передать тем, кто знает предмет изнутри. Но делается это в худших традициях нынешней системы управления.

«Новых председателей федераций, видимо, по-прежнему будут избирать формально. При безальтернативной схеме кандидатам не нужно думать, разрабатывать программы действий – все равно будут избраны. Наспех вызванные, словно «китайские болванчики», послушно поднимут руки «за». Велика вероятность, что и работать те и другие потом будут соответственно. В чем же смысл перемен?» – задается вопросом Борис Тасман в «Прессболе».

И хотя «двадцатилетняя практика назначений в руководящие спортивные кресла сановных дилетантов потерпела крах», предстоящее «переформатирование» с учетом того, как оно начинается, тоже не сулит ничего хорошего. Тем более, возможности любых руководителей федераций влиять на положение дел довольно ограничены. Менять нужно всю систему, но это для сегодняшней власти не вариант. Посему решили устроить прополку «верхов», что само по себе проблемы не решает, а лишь создает очередную имитацию бурной деятельности.

Опять же, можем вспомнить о многолетних «встрясках» в экономике, образовании и других отраслях. Их результаты удручают. Почему в спорте должно быть иначе?