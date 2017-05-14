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БАТЭ впервые в истории проиграл «Слуцку»

  • 14.05.2017, 19:50
  • 13,525
Фото: kurjer.info

В рамках 8-го тура чемпионат Беларуси БАТЭ уступил «Слуцку» - 0:1.

Это поражение стало для борисовского клуба первым в истории противостояний со слуцкой командой.

До этого БАТЭ побеждал во всех девяти матчах со «Слуцком».

Слуцк — БАТЭ — 1:0

Слуцк: Панкратов (к) — Ан.Залеский, Каршакевич, Образов, Куаджа — Кибук, Сафонов, Аюи (Думбия, 89), С.Щегрикович — Яцкевич (Рушницкий, 92+), Себаи (Д.Щегрикович, 82).

БАТЭ: Щербицкий — М.Володько, Поляков, Яблонский, Пикк — Березкин (Рушевич, 73), Кендыш, А.Володько (Гвилия, 61) — Стасевич (к), Гордейчук, Иванич (Джигеро, 86).

Гол: 1:0 — Себаи (51).


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