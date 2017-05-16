Мясные «чудеса» от могилевских аграриев 3 16.05.2017, 12:18

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Сказки наших аграриев об «успехах» сельскохозяйственной отрасли иногда просто завораживают.

Касается это и отдельных субъектов хозяйствования Могилевской области, труженики которых достигли небывалых высот. Как, например, информация о достижениях животноводов Могилевского КХП (комбината хлебопродуктов) в деле получения привесов на откорме бычков. Статистики тут не при чем – это фантазии производственников, пишет региональный сайт 6tv.by.

Под непосредственным руководством генерального директора Могилевского комбината хлебопродуктов (КХП) Сергея Любенкова в течение последних двух лет реализовывается сельскохозяйственная авантюра по выводу промышленного предприятия из финансового кризиса…за счет сельхозпроизводства. Ни много, ни мало, а руководство КХП озаботилось довольно оригинальным способом решения экономических проблем – через производство мяса крупного рогатого скота, которое в Беларуси всегда убыточно. Так вот, в мае 2015 года у ОАО «Следюки» Быховского района, которое на тот момент четвертый год находилось в табеле стабильно убыточных, был взят в аренду животноводческий комплекс «Днепр». Следует заметить, что еще из советских времен на комплексе был отработан на высочайшем технологическом уровне шлейф производства и реализации говядины (так написано в областной газете аграриев «Земля и люди», №16, от 19.04.2017 – запомните дату дифирамбов технологиям).

С самого начала задалось: предполагаемый высочайший технологический уровень предварял оригинальный метод заполнения комплекса. Дело в том, что у Могилевского КХП за последние годы накопилась масса дебиторов среди сельскохозяйственных организаций. Вот за счет их и начали комплектовать стадо для откорма на мясо. Но тут возникла проблема и весьма существенная – бычков нужно кормить не только комбикормом, который производит комбинат хлебопродуктов, но и травянистыми кормами. Спохватились, но поздно. В прежние времена разумные советы по ведению хозяйства исходили от помощника генерального директора Бубнова Василия Антоновича, который имел бесценный опыт руководителя сельскохозяйственного производства. Увы, уважаемый Василий Антонович на заслуженном отдыхе, а равноценной замены ему, видимо, так и не нашли.

В итоге, пришлось травянистые корма (сенаж, силос, сено, зеленую массу) закупать в других хозяйствах, что сразу привело к росту себестоимости продукции. Тогда принимается не менее «гениальное» решение взять в аренду в ОАО «Следюки» 1000 гектаров лугов и на 450 га посеять кукурузу. Кроме того, что для обработки земли и уборки урожая необходим комплекс сельскохозяйственной техники, комбинат еще потратился и на текущий ремонт помещений и закупку поголовья – всего «ушло» из кассы предприятия 5,7 млн рублей.

К концу 2016 года поголовье на комплексе составляло 1762 головы, валовой привес – 560 тонн, а денежная выручка от реализации скота достигла 1374 тыс. рублей. Среднесуточный прирост живой массы достиг рекордного показателя для быховского уровня – 695 граммов. Экономика авантюры пошла вверх – рентабельность реализованной продукции составила в 2016 году 17,3%. Но, как говорится, не смотря ни на что, избавиться от убытков не удалось, а посему было принято решение наращивания поголовья на откорме. Сейчас на комплексе содержится 1886 быков и до конца года поставлена задача довести поголовье на откорме до 4000 голов.

В рапортах специалистов руководству по итогам работы за І квартал 2017 года отмечается рост привесов (см. газету «Земля и люди»), которые достигли рекордного уровня «среди производителей говядины». При этом приводится ряд показателей, внимая которым мы и должны радоваться успехам данного предприятия.

И тут мы должны сказать «STOP» всей этой сказочной белиберде, растиражированной по Могилевской области. В «Сельской газете» №52 от 11 мая 2017 года в разделе «В зеркале статистики» приводятся данные по производству мяса, в том числе и в ОАО «Могилевский КХП», где четко указан адрес производства – Быховский район.

Первое, что бросается в глаза, так это среднесуточный прирост на бычках – 585 граммов или «-» 234 грамма к соответствующему уровню предыдущего года – хуже в республике показателя по снижению среднесуточного прироста нет. Вызывает сомнение и 585 граммов среднесуточного прироста, как «лучшее достижение в Могилевской области среди производителей говядины». Остальные животноводы ведь и обидеться могут – в Могилевской области только на одном комплексе (СЗАО «Горы» Горецкого района) получен результат хуже, чем в Могилевском КХП – горецкие «откормщики» получили прирост всего в 280 граммов, при этом «сминусовали» 226 граммов, что, как видим, до антирекорда КХП немного не дотягивает. Но и сравните с показателями среднесуточных приростов других хозяйств Могилевской области по итогам работы за первые три месяца 2017 года. Итак, в хотимском ОАО Октябрь-Березки» – 609 граммов, белыничском ОАО «Белыничи» – 630 г, шкловском ОАО «Александрийское» – 632 г, кричевском ГП «Малятичи-агро» – 639 г, кличевском «Добровольце» – 707 граммов. Как говорится, почувствуйте разницу (вспомним, что и «Земля и люди», и «Сельская газета» разместили информацию о «достижениях» Могилевского КХП за один и тот же период деятельности, посвященный итогам работы за І квартал 2017 года).

Интересны рассуждения специалистов КХП по поводу перспектив производства мяса на комплексе. Они считают, что валовой привес в 96,5 тонн, полученный за первый квартал текущего года – хороший задел на весь год. Давайте элементарно умножим на 4 и получим 386 тонн прироста за год. Это минимальный рубеж, который можно достигнуть при сохранении среднесуточного прироста в течение года. Но ведь в прошлом году было получено 560 тонн – на 174 тонны больше запрограммированного. А ведь и прирост к уровню прошлого года нужно планировать не менее 20%, т.е. валовой прирост за год должен составить 672 тонны. Это и есть программа-минимум для животноводов «Могилевхлебопродукта». Насколько она выполнима, покажет время.

Есть и устойчивое достижение для тружеников комплекса – они регулярно получают достойную зарплату. Будем надеяться, что она постепенно будет расти. За счет успехов в получении прироста живой массы на откорме бычков.