Кевин Лаланд ответил «главному критику» хоккейной сборной 12 16.05.2017, 12:31

Кевин Лаланд

Фото: belarushockey.com

Вратарь сборной Беларуси выдал тираду с непредсказуемыми последствиями.

Комментируя «Прессболу» предварительные итоги чемпионата мира-2017, на котором сборная Беларуси заняла предпоследнее место в своей группе, голкипер заявил по поводу критики в адрес команды, пишет gazetaby.com:

— Легко рассуждать, сидя у телевизора и не зная, что происходит за кулисами. Вот критики и несут всякую чушь…

Фокус в том, что главным критиком является Александр Лукашенко, обозвавший увиденное «стыдобищем». Получается, что Лаланд, вероятно, сам того не планируя, наехал в том числе на главу государства. Хотя канадец, скорее всего имел ввиду рядовых болельщиков.

— Надели бы они коньки и потренировались с нами. Да, у каждого есть право на собственное мнение. Но порой доводилось читать откровенную ерунду. Иногда даже забавно. Люди абсолютно ничего не понимают в хоккее, но строят из себя знатоков. Знаешь, это даже мотивировало. Дало нам позитивную энергию перед встречами с французами и словенцами — думаю, доказали критикам, что они неправы. Да, мы и сами недовольны — хотели выступить лучше. Тем не менее, место среди 16 сильнейших сборных мира отстояли, и это важно. Смотри: Австрия, Италия, Казахстан — неплохие хоккейные страны — никак не могут закрепиться в элите, а нам удается… Остались в компании сильнейших — считаю, есть чем гордиться.

Высказывания вратаря вызвали шквал иронии на форумах «Прессбола» и «Трибуны»:

Лаланд, до тебя мы сравнивали себя со Швейцарией и Германией в хоккее, а ты нам предлагаешь равняться на Венгрию и Казахстан? От что КХЛ животворящий делает.

Кеша, ты не прав. Для того, чтобы понять кислое молоко или нет, не нужно быть дояркой. Чтобы оценить из тухлого мяса колбаса или нет – не нужно быть мясником.

Блин, я бы и надел коньки, раскорячился бы коровой на льду. Но – за Вашу зарплату :))

Надо признать Кевин очень силен в хоккее. Разбирается отлично! Вот смотрите, отметил неплохую хоккейную страну Италию. Шикарный хоккей продемонстрировали. А какой гол в матче Дания - Италия соорудили? Аплодировала вся хоккейная общественность.

А как неплохо выступает КХЛовский Казахстан! Конечно, проиграли Южной Корее. Так, извините, корейцы не где-нибудь, а в самой южнокорейской лиге, куда уже вострят коньки Сид Крос Бинь, Джон Тан Тэйв и Жен Мал Кин.

Лаланд совсем обелорусел. В этом и есть проблема многих наших команд и их игроков: не последние, и хорошо.