10 советов выпускникам, как настроиться на экзамены 17.05.2017, 14:16

Психологи рассказали, что поможет справиться с волнением.

Страх перед внешним независимым оцениванием испытывают все выпускники, главное - научиться укрощать эти негативные эмоции. Психологи подготовили советы абитуриентам, которые помогут им справиться с волнением перед тестами, передает образовательный сайт Studway.

Психологи оформили свои советы как Правило 10 «НЕ»:

1. Не медли с подготовкой. Помни, что времени у тебя не так много, чтобы его тратить, но и не так мало, чтобы впадать в панику. Используй свое время рационально.

2. Не зацикливайся. Сколько бы не оставалось к экзаменам, нельзя только о нем думать днем и ночью. Это вызывает негативные эмоции, чрезмерное эмоциональное возбуждение, а из-за них ты устаешь и плохо воспринимаешь информацию. Время от времени думай о чем-то приятном, мечтай, устраивай себе «минуты покоя», во время которых позволь мыслям течь в свободном направлении, не сосредотачиваясь ни на чем конкретно.

3. Не пытайся полностью избавиться от страха, ведь абсолютное отсутствие страха - это психическое расстройство. Ему просто стоит научиться противодействовать, принять, осознать и проанализировать. Испытывать страх вполне естественно, но важно уметь контролировать его уровень.

4. Не перегружай себя. Интенсивная подготовка - залог успеха, но важно не переусердствовать. Перегрузка вызывает расстройство сна, ухудшает концентрацию внимания, провоцирует тревожное состояние. Поэтому не пытайся охватить все и сразу. Хорошо лишь то, что в меру.

5. Не паникуй. Не все в этой жизни так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если ты готовишься систематически и добросовестно, то успеешь не только изучить, но и повторить пройденное. Поэтому перед экзаменам будешь достаточно хорошо подкованным, чтобы справиться с этой ступенькой на пути к заветному Олимпу.

6. Не злоупотребляй продуктами с высоким содержанием кофеина. Незначительная доза шоколада способна улучшить эффективность умственного труда. Однако не забывай, что во время прохождения экзаменов ты и так достаточно нервный, соответственно, стимулировать мозг дополнительно кофеином нежелательно, так как это усилит тревогу и сделает невозможным успокоение.

7. Не сравнивай себя с другими. Рассказы о том, кто и сколько времени тратит на подготовку, могут дезорганизовать и способствовать усилению беспокойства. Услышав, что кто-то занимается вдвое больше, чем ты, начинаешь упрекать себя, имея свободную минутку. Появляется ощущение, что ты работаешь недостаточно, что, в конце концов, приводит к неуверенности в себе. А между тем, на усвоение одного и того же материала разным людям требуется разное время. А потому, если ты успеваешь погулять после занятий - это значит, что ты просто умеешь рационально использовать свое время.

8. Не настраивай себя на неудачу. «Не могу!», «Не способен!», «Не удастся!», «Не выучу!», «Не сдам!» - забудь эти фразы раз и навсегда! Наоборот, старайся думать о хорошем. Сформулируй все, к чему стремишься, и представь, что ты это уже имеешь. Время от времени говори себе об этом вслух.

9. Не лишай себя права на ошибку. Сделать абсолютно все идеально - это просто физически невозможно, а потому при составлении теста думай только о качестве выполнения задач, а не о возможном результате.

10. Не забывай об отдыхе. Музыка, спорт, общение с друзьями - это наиболее эффективные способы избавиться волнения. Возьми себе за правило ежедневно устраивать моменты релаксации. Проводи время на свежем воздухе. Не пренебрегай сном - для эффективной подготовки спать нужно не менее восьми часов в сутки.

Вот такие нехитрые советы помогут подросткам пережить экзамены и успешно преодолеть эту ступень на пути к более высоким вершинам и еще более весомых свершениям в будущем.