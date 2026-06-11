В Бресте компания детей разгромила чужой недостроенный коттедж 5 11.06.2026, 17:15

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фото: onliner.by

Платить за ущерб придется их родителям.

Начиная строительство дома, житель Бреста даже не предполагал, что с его объектом может произойти такое. В недостроенный коттедж проникла компания подростков, которая не придумала ничего лучше, чем крушить и портить все вокруг себя.

О том, что в коттедже творится неладное, мужчине сообщили соседи, мол, какие-то дети выбрасывают силикатные блоки из окон. Приехав на место, хозяин обнаружил серьезные повреждения в доме. Не теряя время, он обратился за помощью в милицию.

фото: onliner.by

Установить, кто буянил, не составило труда. Выяснилось, что в коттедже безобразничала команда из девяти детей в возрасте от 9 до 16 лет.

«Для возмещения ущерба, причиненного действиями подростков, владелец обратился в суд. С целью установления стоимости ремонтно-восстановительных работ, необходимых для устранения повреждений в жилом доме, назначена строительно-техническая экспертиза», — уточняют в Государственном комитете судебных экспертиз.

фото: onliner.by

«Для возмещения ущерба, причиненного действиями подростков, владелец обратился в суд. С целью установления стоимости ремонтно-восстановительных работ, необходимых для устранения повреждений в жилом доме, назначена строительно-техническая экспертиза», — уточняют в Государственном комитете судебных экспертиз.

Согласно заключению экспертов, стоимость работ составила целых 30 тысяч рублей. По решению суда сумма распределена в долях между законными представителями детей в зависимости от действий каждого подростка.

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