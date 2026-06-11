В Беларуси решили развивать торфяной туризм 4 11.06.2026, 17:26

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фото: nashaniva.com

Туристам обещают «Торф-отель», узкоколейку и «Смоливуд»

В Беларуси на базе первого торфобрикетного завода в поселке Усяж Смолевичского района открылся Центр торфяной промышленности. Его цель — сохранение истории отрасли, развитие промышленного туризма и знакомство посетителей с процессом добычи и переработки торфа, сообщает БелТА.

фото: nashaniva.com

В будущем здесь планируется создать целый туристический комплекс. Среди основных проектов:

— строительство узкоколейной железной дороги со станциями для экскурсионных поездок;

— создание натурной площадки киностудии «Беларусьфильм», которую уже называют «Смоливуд»;

— реконструкция здания «БелТопГазКомплект» под отель «Торф-отель»;

— разработка пеших, велосипедных и железнодорожных туристических

Также предусматривается открытие садового центра с продукцией на основе торфа, проведение турслетов, фестивалей, соревнований по торфяному футболу, джип-триалу «Торфяной форсаж», а также строительство тематических торфяных домиков.

фото: nashaniva.com

По данным отрасли, ежегодно в Беларуси добывается около 2 миллионов тонн торфа. Из него производят примерно 1 миллион тонн продукции: около 800 тысяч тонн используется как топливо, что позволяет замещать до 400 миллионов кубометров природного газа, еще около 200 тысяч тонн идет на нетопливные нужды — в том числе для сельского хозяйства и других сфер.

фото: nashaniva.com

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