В Беларуси решили развивать торфяной туризм

В Беларуси решили развивать торфяной туризм4
- 11.06.2026, 17:26
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Туристам обещают «Торф-отель», узкоколейку и «Смоливуд»
В Беларуси на базе первого торфобрикетного завода в поселке Усяж Смолевичского района открылся Центр торфяной промышленности. Его цель — сохранение истории отрасли, развитие промышленного туризма и знакомство посетителей с процессом добычи и переработки торфа, сообщает БелТА.
В будущем здесь планируется создать целый туристический комплекс. Среди основных проектов:
— строительство узкоколейной железной дороги со станциями для экскурсионных поездок;
— создание натурной площадки киностудии «Беларусьфильм», которую уже называют «Смоливуд»;
— реконструкция здания «БелТопГазКомплект» под отель «Торф-отель»;
— разработка пеших, велосипедных и железнодорожных туристических
Также предусматривается открытие садового центра с продукцией на основе торфа, проведение турслетов, фестивалей, соревнований по торфяному футболу, джип-триалу «Торфяной форсаж», а также строительство тематических торфяных домиков.
По данным отрасли, ежегодно в Беларуси добывается около 2 миллионов тонн торфа. Из него производят примерно 1 миллион тонн продукции: около 800 тысяч тонн используется как топливо, что позволяет замещать до 400 миллионов кубометров природного газа, еще около 200 тысяч тонн идет на нетопливные нужды — в том числе для сельского хозяйства и других сфер.