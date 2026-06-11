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Путин столкнулся с новой угрозой внутри России

  • 11.06.2026, 17:19
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Путин столкнулся с новой угрозой внутри России

Затяжная война все сильнее бьет по экономике и настроениям общества.

Празднование Дня Победы 9 мая в Москве в этом году выглядело заметно скромнее, чем в предыдущие два десятилетия. На Красной площади не демонстрировали танки, ракеты и стратегические системы вооружений, что многие наблюдатели восприняли как символ изменения внутренней динамики в России, пишет Turkiye Today (перевод — сайт Charter97.org).

За несколько дней до торжеств украинский беспилотник поразил объект в Москве, усилив ощущение уязвимости даже в глубоком тылу. В ответ российские власти ужесточили меры безопасности: были введены ограничения на работу мобильного интернета в крупных городах, а освещение событий в медиа и присутствие иностранных гостей — сокращены.

На фоне этих событий было объявлено краткое перемирие при посредничестве США. Киев заявил о готовности воздержаться от ударов по Москве во время парада. Эти шаги стали отражением растущего давления, с которым сталкиваются обе стороны конфликта.

После мероприятия Путин заявил журналистам, что, по его мнению, «ситуация приближается к завершению», допустив возможность обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе. Однако в Киеве такие заявления восприняли как политический сигнал, а не готовность к компромиссу.

Президент Украины Владимир Зеленский направил открытое письмо Путину, в котором призвал к возобновлению переговоров и предложил прямую встречу. В документе он подчеркнул успехи украинских дальнобойных ударов, а также нарастающее давление на российскую экономику и общество.

Путин в ответ заявил, что не видит смысла в личной встрече без предварительного соглашения, обвинив Киев в резких формулировках и подчеркнув, что прекращение огня, по его мнению, даст Украине время для перегруппировки.

Эксперты отмечают, что затяжная война усиливает проблемы в России. Военные потери, рост расходов бюджета, дефицит рабочей силы и инфляционное давление формируют сложную экономическую картину. Одновременно удары по энергетической инфраструктуре и логистике затрудняют снабжение отдельных регионов, включая южные территории.

Украина, в свою очередь, активно развивает беспилотные технологии, нанося удары на значительной глубине российской территории. Это оказывает влияние не только на военную инфраструктуру, но и на нефтеперерабатывающий сектор и экспортные цепочки.

Дополнительным фактором становится общественное настроение в России: ограничения цифровых сервисов, рост цен и разговоры о возможной мобилизации усиливают раздражение внутри общества.

На фоне снижения активности США в других международных вопросах европейские страны обсуждают усиление собственной роли в возможных переговорах и системе безопасности.

Несмотря на дипломатические сигналы, боевые действия и удары по тыловой инфраструктуре продолжают формировать новую реальность войны, в которой военное давление все теснее переплетается с экономическими и политическими рисками.

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