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В Полоцке горело «Стекловолокно»

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  • 17.05.2017, 22:28

Очевидцы сообщают о пожаре на полоцком предприятии.

Дым над производственными цехами завода появился около 17:00 среды, пишет belaruspartisan.org.

Очевидцы утверждают: сгорела восьмая стекловаренная печь и часть седьмой.

«Сообщение о возгорании поступило в 17.23. Пожар ликвидирован, пострадавших в результате происшествия нет», - отметила в интервью БелТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

ОАО «Полоцк-Стекловолокно» входит в состав концерна «Белнефтехим» и занимается производством стекловолокна и материалов из него. Завод экспортирует продукцию в более чем 50 стран мира.


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