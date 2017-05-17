В Полоцке горело «Стекловолокно»1
- 17.05.2017, 22:28
Очевидцы сообщают о пожаре на полоцком предприятии.
Дым над производственными цехами завода появился около 17:00 среды, пишет belaruspartisan.org.
Очевидцы утверждают: сгорела восьмая стекловаренная печь и часть седьмой.
«Сообщение о возгорании поступило в 17.23. Пожар ликвидирован, пострадавших в результате происшествия нет», - отметила в интервью БелТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.
ОАО «Полоцк-Стекловолокно» входит в состав концерна «Белнефтехим» и занимается производством стекловолокна и материалов из него. Завод экспортирует продукцию в более чем 50 стран мира.