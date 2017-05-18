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Гомельские видеоблогеры: БТ считает нас «жесточайшей оппозицией»

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  • 18.05.2017, 22:31

Как трое гомельчан с активной гражданской позицией борются с официальной пропагандой.

В сети набирает популярность видеопроект «Роторная жатка». Его авторы и основатели — трое гомельчан с активной гражданской позицией и неограниченным чувством юмора, передает «Белсат».

Именно смехом ребята решили бороться с официальной пропагандой и страхом, который эта пропаганда распространяет по стране. Одним словом — несерьезно о серьезном! Авторы видеопроекта - Дмитрий Сабуров, Виктор Рубцов и Артем Шапаров из Гомеля.

«Стоит показывать в смежном ракурсе те же самые суды, приговоры, смотреть с такой депрессивного точки зрения уже просто трудно — выслушивать эти приговоры от человека в мантии, которого все считают судьей. На самом деле это просто клоун, и ему нужно показать, что он клоун», — заявил Виктор Рубцов.

Также он добавил, что, по версии БТ, авторы «Роторной жатки» — «жесточайшая оппозиция».


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