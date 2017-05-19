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Как бунтари из Кричева «дискредитировали госорганы и их руководителей»

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  • 19.05.2017, 7:59
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В бунте милиционеров из Кричевского РОВД власть больше всего испугалась огласки в независимых СМИ.

УВД Могилевского облисполкома закончило служебную проверку по факту распространения в СМИ информации о ситуации в Кричевском РОВД. По ее результатам подполковник милиции Игорь Вусик и лейтенант Андрей Шашков уволены из органов.

Как сообщает пресс-служба УВД, проверка установила факты грубого и умышленного нарушения Вусиком и Шашковым «условий заключенных с ними контрактов о службе и требований ведомственного нормативного акта о взаимодействии ОВД со СМИ».

По мнению ведомства, Вусик и Шашков достоверно знали об указанных условиях и требованиях, обязательных для исполнения каждым сотрудником органов внутренних дел, а также о предусмотренной ответственности, но сознательно пошли на их грубое нарушение.

«Распространенная ими в СМИ и сети Интернет субъективная, непроверенная в установленном порядке информация о деятельности руководства Кричевского РОВД вызвала негативный общественный резонанс и дискредитировала государственные органы и их руководителей», — говорится в сообщении.

Своими действиями, указывают в ведомстве, подполковник милиции Вусик и лейтенант милиции Шашков «совершили проступки, несовместимые с нахождением на службе в органах внутренних дел Республики Беларусь, что в соответствии с контрактом о службе является основанием для его досрочного расторжения».

«По результатам служебной проверки Вусик И.В. и Шашков А.А. уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Оба сотрудника ознакомлены с заключением служебной проверки в установленном порядке», — информирует УВД Могилевского облисполкома.

Напомним, сотрудники Кричевского РОВД коллективно обратились с письмом к министру внутренних дел, в котором заявили, что их права нарушаются. Милиционеры попросили провести проверку в отношении руководства РОВД «в связи с многочисленными злоупотреблениями».

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что служебная проверка по ситуации в Кричевском РОВД завершена. По ее результатам были выявлены «нарушения дисциплины и ведомственных нормативных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны жалобщика». В результате обоих привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, назначена еще одна служебная проверка по факту распространения информации в СМИ «с нарушениями требований внутренних нормативно-правовых актов МВД».

Подполковника Игоря Вусика отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проведения проверки и исключили из числа членов офицерского собрания.

В апреле «за грубое нарушение служебной дисциплины» из Кричевского РУВД уволили одного из подписантов под коллективным обращением к министру — майора Юрия Дюбанова. В начале мая — участкового инспектора Андрея Шашкова.


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